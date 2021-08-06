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Василиса Фролова вперше показала фігуру в купальнику після пологів

Автор: Марина Настевич

43-річна українська телеведуча і актриса Василиса Фролова полетіла до Туреччини з п'ятимісячним сином Родіоном. Зірка розповіла про відпочинок з маленькою дитиною і вперше після пологів показала фігуру в купальнику.

Яскравими кадрами з відпустки вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

За словами Василиси, вони з батьком дитини, продюсером Дмитром Котеленцем поїхали на відпочинок без няні. тому вона розуміла, що лекго не буде.

Перед камерою ведуча з'явилася в цілісному чорному купальнику. Вона ефектно лягла на бортику басейну, демонструючи підтягнутий живіт і спокусливі вигини.

Також Фролова зробила фото в самому басейні - на одному з них з маленьким Родіоном, а на іншому - на тлі стоїть біля кромки води відерце з пляшкою шампанського.

Василиса Фролова показала фігуру в купальнику через 5 місяців після пологів (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Не виходячи з номера (в якому ми влаштували той ще бардак), але ми тут для того, щоб перевірити, чи можливий відпочинок з маленькими дітьми. Вже мені в особисті мчить, що це такий же оксюморон, як гарячий сніг. Так, це ще те випробування (ми без няні), розбалансування і розфокусування поки зашкалює, але ми живі, іноді посміхаємося і навіть встигли сфоткатися", - поділилася зіркова мама.

На цьому вона не зупинилася і разом з малюком вирушила в політ на гідролітаку. Родіон при цьому сидів у спеціальному рюкзаку у мами на грудях і з цікавістю вивчав світ.

"Вибираємо розваги без вікових обмежень", - зазначила Василиса.

Василиса Фролова з маленьким сином влаштувала політ на гідролітаку (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Підписники захопилися сміливістю Фролової і залишили їй багато теплих відгуків.

  • Сміло
  • Супер мамуличка. Позитивна, красива, розумна, успішна і ніколи не ниючий. Обожнюю таких. Щастя Вам, красотульки мамульки і синульки.
  • Ну який же милий малюк
  • Круть!!!
  • Браво - які ви молодці
  • Які ви Класні! У Родика завжди такі очі, він так смачно пізнає світ!
  • Які ви сміливі і гарненькі. Гарних Вам вихідних

Нагадаємо, раніше Василиса Фролова в одній білизні показала підрослого синочка.

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телеведущаяВасилиса Фролова