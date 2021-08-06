UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Василиса Фролова впервые показала фигуру в купальнике после родов

Автор: Марина Настевич

43-летняя украинская телеведущая и актриса Василиса Фролова улетела в Турцию с пятимесячным сыном Родионом. Звезда рассказала об отдыхе с маленьким ребенком и впервые после родов показала фигуру в купальнике.

Яркими кадрами из отпуска она поделилась на своей странице в Instagram.

По словам Василисы, они с отцом ребенка, продюсером Дмитрием Котеленцем поехали на отдых без няни. поэтому она понимала, что лекго не будет.

Перед камерой ведущая появилась в цельном черном купальнике. Она эффектно легла на бортике бассейна, демонстрируя подтянутый живот и соблазнительные изгибы.

Также Фролова сделала фото в самом бассейне - на одном из них с маленьким Родионом, а на другом - на фоне стоящего у кромки воды ведерка с бутылкой шампанского.

Василиса Фролова показала фигуру в купальнике через 5 месяцев после родов (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Не выходя из номера (в котором мы устроили тот еще бардак), Но мы тут для того, чтобы проверить, возможен ли отдых с маленькими детьми. Уже мне в личку несётся, что это такой же оксюморон, как горячий снег. Да, это еще то испытание (мы без няни), разбалансировка и расфокусировка пока зашкаливает, но мы живы, иногда улыбаемся и даже успели сфоткаться", - поделилась звездная мама.

На этом она не остановилась и вместе с малышом отправилась в полет на гидросамолете. Родион при этом сидел в специальном рюкзаке у мамы на груди и с интересом изучал мир.

"Выбираем развлечения без возрастных ограничений", - отметила Василиса.

Василиса Фролова с маленьким сыном устроила полет на гидросамолете (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Подписчики восхитились смелостью Фроловой и оставили ей много теплых отзывов.

  • Смело
  • Супер мамуличка. Позитивная, красивая, умная, успешная и никогда не ноющая. Обожаю таких. Счастья Вам, красотульки мамульки и сынульки.
  • Ну какой же милый малыш
  • Круть!!!
  • Браво - какие Вы молодцы
  • Какие вы классные! У Родика всегда такие глазки, он так вкусно познаёт мир!
  • Які ви сміливі і гарненькі. Гарних вам вихідних

Напомним, ранее Василиса Фролова в одном белье показала подросшего сыночка.

Читайте LITE в Google News
телеведущаяВасилиса Фролова