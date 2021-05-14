Василіса Фролова вперше вийшла в світ з батьком своєї дитини

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно вперше стала мамою , вперше з'явилася на публіці зі своїм коханим і батьком свого сина. Вона відвідала церемонію вручення премії YUNA 2021 і позувала на червоній доріжці разом з телепродюсером Дмитром Котеленцем.

Відзначимо, що ім'я свого обранця і батька її сина 43-річна Фролова розсекретила як тільки малюк з'явився на світ. Однак вони вперше вийшли в світ разом.

Для світського виходу Василиса вибрала ефектний картатий лук від українського дизайнера LITKOVSKAYA - спідницю в підлогу і піджак з об'ємними плечима. Вона доповнила образ світлими гостроносими туфлями на невеликому каблуці і чорним клатчем. Волосся ведуча зібрала в хвіст, а в якості прикрас віддала перевагу масивними сережкам-кільцям.

Василіса Фролова та Дмитро Котеленець відвідали церемонію премії YUNA 2021 (фото: viva.ua)

Її коханий Дмитро Котеленець з'явився перед камерами в класичному чорному костюмі і білій сорочці, а також темних окулярах.

Пара поводилася досить стримано на публіці.

Відзначимо, що Фролова досить швидко повернула собі колишні форми після пологів.

Василиса Фролова з'явилася на червоній доріжці в стильному картатому вбранні (фото: instagram.com/vasyafrolova)