Вау-ефект: винахідлива Леся Нікітюк навчила "робити" миттєвий мейкап

Не нафарбована Леся в одній сорочці показала вміст своєї косметики, а потім "занурилася" у розсипані на столі косметичні засоби і з'явилася "при параді" - з акуратним і вечірнім макіяжем.

"Сервіс Makeup від Лесічки. Швидко, зручно, якісно! Запис в дірект", - дала коротке "оголошення" ведуча і показала неймовірні результати миттєвого перевтілення.

Прихильниці Лесі запевнили, що хотіли б мати таку супер-здатність і повідомили їй, що без косметики вона виглядає шикарно.

Без макіяжу теж гарна!

Яка ж класна!

Мрія

Всім би так

От би так щоранку

Леся, це просто вау-ефект

Леся, обожнюю тебе за твій гумор

Варто зазначити, що в Єгипті Леся відпочиває в компанії друзів. Вони вирішили не проводити весь час в готелі, а з'їздити на екскурсію в Хургаду з гідом і навіть зробили корисні покупки.