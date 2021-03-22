Вау-эффект: находчивая Леся Никитюк научила "делать" мгновенный мейкап

Не накрашенная Леся в одной рубашке показала содержимое своей косметики, а затем "занырнула" в в свой рассыпанные на столе косметические средства и появилась "при параде" - с аккуратным и вечерним макияжем.

"Сервіс Makeup від Лесічки. Швидко, зручно, якісно! Запис в дірект", - дала короткое "объявление" ведущая и показала впечатляющие результаты мгновенного перевоплощения.

Поклонницы Леси заверили, что хотели бы тоже иметь такую супер-способность и сообщили ей, чтои без косметики она выглядит шикарно.

Без макияжа тоже красивая!

Какая же классная!

Мечта

Всем бы так

Вот бы так каждое утро

Леся, это просто вау-эффект

Леся, обожаю тебя за твой юмор

Стоит отметить, что в Египте Леся отдыхает в компании друзей. Они решили не проводить все время в отеле, а съездить на экскурсию в Хургаду с гидом и даже сделать полезные покупки.