Дуже важлива робота: Саша Чемеров випустив довгоочікувану пісню, яка пронизує душу

"Я написав цю пісню у Лос-Анджелесі 2016 року й зразу виклав лайв-відео куплету та приспіву у Facebook. За декілька діб пост подивилися більше двадцяти тисяч людей та розповсюдило близько трьохсот. "Маму" я грав наживо ще декілька разів протягом наступних двох років і всі, хто чув пісню, просили записати студійну версію. Люди почали робити кавери, майже у всіх містах України, де грають вуличні музиканти, час від часу лунає "Мама". Вийшло так, що пісня стала хітом у вузьких колах, ще до релізу, але я хотів би, щоб "Маму" почуло якомога більше людей", - коментує артист.

Саша Чемеров (фото: прес-служба артиста)

Але ця пісня не про матір, а про стан людини, що пережила випробування коханням та ненавистю, щастям та зрадою, про втрату відчуття дому.

Герой пісні констатує складність свого вибору, звертаючись до найріднішої людини, яка привела його у цей світ.

"Для мене це дуже важлива та особиста робота, в ній зашитий дуже глибокий сенс, так би мовити, сухі чоловічі сльози. І я впевнений, що багато кому "Мама" відгукнеться у серці", - додає Чемеров.



Додамо, що уже 8 серпня Чемеров зіграє цю пісню наживо на фестивалі "Бандерштат" у Луцьку.