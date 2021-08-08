Важливе правило: Кухар в прозорій сукні розповіла, як зберегти романтику у відносинах

Катерина в белм купальнику і надітій зверху прозорій світлій сукні граціозно йде по піску, де на тлі океану стоїть накритий на двох столик, а також обвішане ліхтарями дерево. Все це створює неймовірно романтичну атмосферу.

Українська прима розкрила секрет, як же їм з чоловіком вдається зберігати свіжість і пристрасть у відносинах після багатьох років шлюбу.

"Найбільше з усього, чому ти можеш навчитися в цьому світі - кохати і бути коханим...". Як важливо вміти зберігати романтику у відносинах, особливо, коли ви разом довгий час. Я читаю питання в direct і часто їх контекст такий: ми з Олександром виглядаємо як пара, яка завжди в цукерково-букетному періоді, а як же нам це вдається? Повірте, не завжди", - поділилася Кухар.

За словами зірки, для цього необхідно докладати зусиль, а також не бути егоїстом і вміти віддавати.



"Відповім: цей стан дається нам тільки завдяки докладеним зусиллям і роботі всередині відносин! Крім везіння в питанні "зустріти свою людину", є одне важливе правило: не грати в одні ворота. Кожен крок повинен супроводжуватися кроком назустріч, щоб уникнути дисбалансу. Навчитися в цьому світі кохати і бути коханим = навчитися не тільки приймати, а й віддавати. Любов не терпить егоїзму, вона живе в активному своєму прояві і життєво необхідному - робити один одного щасливими!" - поділилася досвідом і мудрістю балерина.

Фолловери захопилися мудрістю і красою Каті і залишили їй багато теплих відгуків.