Важное правило: Кухар в прозрачном платье рассказала, как сохранить романтику в отношениях

Екатерина в белм купальнике и надетом сверху прозрачном светлом платье грациозно идет по песку, где на фоне океана стоит накрытый на двоих столик, а также увешанное фонарями дерево. Все это создает невероятно романтичную атмосферу.

Украинская прима раскрыла секрет, как же им с мужем удается сохранять свежесть и страсть в отношениях после многих лет брака.

"Величайшее из всего, чему ты можешь научиться в этом мире - любить и быть любимым…". Как важно уметь сохранять романтику в отношениях, особенно, когда вы вместе долгое время. Я читаю вопросы в direct и часто их контекст таков: мы с Александром выглядим как пара, которая всегда в конфетно-букетном периоде, а как же нам это удаётся? Уж поверьте, не всегда", - поделилась Кухар.

По словам звезды, для этого необходимо прилагать усилия, а также не быть эгоистом и уметь отдавать.



"Отвечу: это состояние даётся нам только благодаря приложенным усилиям и работе внутри отношений! Помимо везения в вопросе "встретить своего человека", есть одно важное правило: не играть в одни ворота. Каждый шаг должен сопровождаться шагом навстречу, чтобы избежать дисбаланса. Научиться в этом мире любить и быть любимым = научиться не только принимать, но и отдавать. ЛЮБОВЬ не терпит эгоизма, она живет в активном своём проявлении и жизненно необходимом - делать друг друга счастливыми!" - поделилась опытом и мудростью балерина.

Фолловеры восхитились мудростью и красотой Кати и оставили ей много теплых отзывов.