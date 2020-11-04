Вчора я стала дружиною: перед Могилевською встав на коліно чоловік (відео)

Наталя Могилевська зізналася в почуттях до судді "Танців з зірками" 90-річного Григорія Чапкіса. Вони виконали спільний номер на шоу, заодно презентувавши колаборацію на хіт "Місяць" з блогерами Ulove Home і Данею Вегасом, відомим за серіалом "Школа".

В якийсь момент до Могилевської приєднався балетмейстер Григорій Чапкіс, який став на коліно перед співачкою і надів їй на безіменний палець обручку у вигляді чорного тарантула. Роль священника, який благословляє шлюб, зіграв Даня Вегас.

Пізніше Могилевська описала в своєму Instagram захоплення своїм "чоловіком на Хеллоуїн".

"Привітайте, вчора я стала дружиною Григорія Чапкіса! У прямому ефірі Хеллоуїна на "Танцях з зірками". Моєму чоловікові - 90, і він все ще прекрасно танцює, а руки цілує, виключно стаючи на коліна. Ось це чоловік!" - зауважила співачка.

Наталія Могливская стала "дружиною" Чапкіса на "Танцях з зірками" (відео: YouTube/Танці з зірками)

Пізніше співачка назвала Чапкіса "мій безсмертний" і пораділа, що завдяки образу на Хеллоуїн заощадила на макіяжі одного ока.

"Мій Безсмертний! Його Кривава Величність, Граф Дракула!

Дякуємо за образи моєму продюсеру. Економія на другому оці по макіяжу!" - додала вона.

Нагадаємо, що десятий ефір "Танців з зірками" залишили Ольга Фреймут та Ілля Падзина. При цьому їх виліт викликав скандал.

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