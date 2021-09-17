RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вечір перетворився на казку: Анна Богдан підкорила осінньою романтикою з "Холостяком"

Автор: Марина Настевич

Переможниця шоу "Холостяк 11" Анна Богдан, яка нещодавно зізналася, що планує завести дітей з головним героєм проекту, своїм коханим Михайлом Заливако, зачарувала шанувальників романтичною фотосесією з ним.

Атмосферними кадрами з коханим дівчина поділилася в Instagram.

На знімках закохані відображені в осінньому лісі - вони йдуть в обнімку по мальовничій стежці серед дерев.

На Анні - трендовий бежевий тренч, з-під якого визирає чорна спідниця міді, а також грубі чорні черевики і такого ж кольору капелюшок. Михайло ж віддав перевагу чорному костюму з сірою сорочкою.

Анна Богдан і Михайло Заливако влаштували романтичну зйомку в лісі (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан зізналася, що коханий чоловік зміг її здивувати і створив для неї казковий вечір.

"Коли він може здивувати. Цікаві відчуття переповнюють тебе, коли знаєш людину вже довгий час, бачиш його щасливим, веселим, серйозним, злим, змученим і здається, що тебе не здивувати, але знаходиш такі моменти, коли твоя кохана людина може відкритися з несподіваного боку. І сьогодні на фотосесії я побачила свого Мішу з нового боку. Він був неймовірно ніжним, щирим, його погляд розтоплював серце, а дотики викликали мурашки по тілу. Цей вечір перетворився на казку, де головний герой підкорив мене тим, наскільки він може бути романтичним і як на камеру може показувати свої почуття", - відверто поділилася дівчина.

"Самому ой як подобається", - грайливо написав у коментарях Заливако.

Фолловери прийшли в захват від такої романтики і прояви почуттів і залишили парі багато теплих слів.

  • Чудові, фото як з картинки
  • Клас, які чарівні кадри. Прям відчувається любов і ніжність. Щастя Вам!
  • Класні! Щиро бажаю вам щастя і зберегти всі ваші почуття
  • Які щасливі і красиві!!!
  • Дуже авторська фотосесія, як живопис
  • Красива пара, що там говорити
  • Він просто щиро закоханий
  • Фото нереальні просто, немов кадри із журналу
  • Як якийсь старий романтичний фільм, дуже круто
  • Ви неймовірно органічні і закохані
  • Ви ніби з XVlll століття, така загадковість, круто, гарно. Вірю в ваші почуття

Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяка 11" Анна Богдан розкрила секрет підтримки вогню в парі.

Читайте LITE в Google News
ХолостякМихаил Заливако