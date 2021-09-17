Вечір перетворився на казку: Анна Богдан підкорила осінньою романтикою з "Холостяком"

На знімках закохані відображені в осінньому лісі - вони йдуть в обнімку по мальовничій стежці серед дерев.

На Анні - трендовий бежевий тренч, з-під якого визирає чорна спідниця міді, а також грубі чорні черевики і такого ж кольору капелюшок. Михайло ж віддав перевагу чорному костюму з сірою сорочкою.

Анна Богдан і Михайло Заливако влаштували романтичну зйомку в лісі (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Богдан зізналася, що коханий чоловік зміг її здивувати і створив для неї казковий вечір.

"Коли він може здивувати. Цікаві відчуття переповнюють тебе, коли знаєш людину вже довгий час, бачиш його щасливим, веселим, серйозним, злим, змученим і здається, що тебе не здивувати, але знаходиш такі моменти, коли твоя кохана людина може відкритися з несподіваного боку. І сьогодні на фотосесії я побачила свого Мішу з нового боку. Він був неймовірно ніжним, щирим, його погляд розтоплював серце, а дотики викликали мурашки по тілу. Цей вечір перетворився на казку, де головний герой підкорив мене тим, наскільки він може бути романтичним і як на камеру може показувати свої почуття", - відверто поділилася дівчина.

"Самому ой як подобається", - грайливо написав у коментарях Заливако.

Фолловери прийшли в захват від такої романтики і прояви почуттів і залишили парі багато теплих слів.