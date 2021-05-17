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Неймовірна: Кендалл Дженнер похвалилася розкішним тілом на гарячому фото

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США, Понеділок 17 травня 2021 18:34
Неймовірна: Кендалл Дженнер похвалилася розкішним тілом на гарячому фото Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер - одна з найбільш популярних моделей у світі і найбільш потайних сестер знаменитого сімейства. Дівчина не так часто ділиться своїми фото, а тому вони завжди викликають чималий інтерес серед фоловерів.

Цього разу вона здивувала новим фото, на якому позує в кроп-топі.

Кендалл Дженнер знає, що в'язаний кроп-топ - наймодніша річ сезону, а тому сміливо одягла його на вихід. Доповнили образ чорна спідниця з високою посадкою. Їз аксесуарів вона вибрала чокер і кілька кілець. Модель прихопила з собою і сумочку-багет - ще один тренд цього сезону.

Неймовірна: Кендалл Дженнер похвалилася розкішним тілом на гарячому фотоКендалл Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kendalljenner)

Вона позує з текілою власного виробництва, заодно рекламуючи свій товар. І виглядає при цьому неймовірно стильно і спокусливо. Топ оголив плоский животик Кендалл, над яким вона наполегливо працювала в спортзалі. А його відтінок підкреслив золотистий загар шкіри супермоделі.

"О, так", "Дитинко, ти супер", "Вау, ти така красива", "Чудова", "Краща", - пишуть їй фанати.

Раніше ми писали, яке плаття варто купити цього літа за прикладом Кендалл.

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