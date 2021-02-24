Верх відвертості: гаряча Кароль звела з розуму точеними формами в спокусливому вбранні

Тіна Кароль після тріумфу нового хіта "Скандал" вражає відвертістю. Спочатку вона постала перед шанувальниками у несподіваному амплуа , а тепер, у продовженні своїх експериментів з образом, завела їх появою в дуже сексуальному вбранні.

На особистій сторінці в Instagram українська поп-діва поділилася фото і відео в спокусливому аутфіті.

Тіна з'явилася в оригінальній чорій шовковій асиметричній блузці-топі з вирізами і блискучими каменями від українського бренду (вартість – 542 долара) і атласній спідниці з високим розрізом до стегна (ціна – 807 доларів) від українського бренду NUÉ. Свій образ співачка доповнила стильними босоніжками від Kachorovska.

Скриншот (nue-studio.com)

Співачка красиво уклала волосся, вирівнюючи їх і надавши ефектний об'єм, вона вирішила обійтися без яскравого макіяжу.

"Це - черговий скандал", - підписала провокаційне фото Тіна.

Тіна Кароль показала новий спокусливий образ (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники прийшли в повний захват від гарячого образу своєї улюблениці. Вони розглянули кожну деталь і прийшли до висновку, що Тіна виглядає просто неперевершено.

Прекрасна

Сильно гарна

Богиня

Це вогонь

Пожежа

Це чергова пожежа

Королева

Жінка Пожежа

Ти гориш, як вогонь

Несіть вогнегасник

Діва

Чудова

В Instagram-stories співачка поділилася ауттейками зі зйомок нової фотосесії. Фан-сторінки атристки тут же поідхопили ролик.