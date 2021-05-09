Імовірність не виключена: Ребрик висловилася про третю вагітність і спонтанну пристрасть з чоловіком

"У нас вимальовується класична сім'я - будинок, квартира, собака, двоє дітей, город, дерева садимо... Це, напевно, те, про що можна мріяти. Я завжди хотіла таку сім'ю, такий тил", - зізналася ведуча.

Вона розуміє, що комусь такий уклад може здатися нудним, але вона обожнює, коли в родині все тихо і спокійно, а люди живуть дружно і злагоджено. У домі у ведучої панує гармонія, любов і розуміння, а її відносини з чоловіком будуються на трьох китах - дружба, повага і пристрасть.

Пара Лілі і Андрій дійсно пристрасна, темпераментна і навіть спонтанна.

Лілія та Андрій не тільки батьки, а й любляча пристрасна пара (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Два роки тому чоловік зробив мені подарунок - відвіз мене в Париж. Тоді ми вперше, хоча Діані вже було 7 років, поїхали в подорож удвох. А це хороша практика для сімей. Треба іноді вибиратися, і діти теж повинні розуміти, що мамі з татом треба побути удвох, тому що вони люблять один одного", - вважає телезірка.

Вдруге Андрій і Лілія махнули на Мальдіви. Так, пара обов'язково подорожує з дочками, але чергує ці поїздки з романтичними тріпами удвох. Для ведучої пристрасть народжується в куражі і драйві, тому вона не любить сплановані вечері та інші прояви почуттів за розкладом.

"Ми переживали, що будемо весь час думати про дітей, говорити про них, але я в якийсь момент сказала: "Мене мучить совість від того, що вона мене не мучить". Андрій довго цитував цю фразу. Але я розумію, що обов'язково дам дітям такий відпочинок, Я їх не обділю цими емоціями. А для нас з Андрієм - це пристрасть", - пояснила Лілія.

Лілія поки не готова до поповнення в родині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

До питання про поповнення в родині Лілія підходить раціонально і обдумано.

"Зараз мені настільки вистачає двох дівчаток, що, боюся, якщо третьою теж буде дівчинка, а не хлопчик, а ця ймовірність не виключена, буде передоз. Якщо добровільно, поки, напевно, ні. А там - як вийде", - зазначає вона.