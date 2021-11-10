Не вірте соцмережам: Белла Хадід розповіла про депресію і зворотний бік слави

Молодша з сестер Хадід опублікувала також кілька знімків, на яких видно її заплакане обличчя. На таку відвертість її наштовхнуло інтерв'ю Уілла Сміта, який зізнався, що змушений був боротися за психічне здоров'я. "Я люблю тебе і твої слова, - написала Хадід. - Це змусило мене відчути себе трохи менш самотньою, і тому я хотіла б опублікувати це".

Белла Хадід страждає депресіями (фото: instagram.com/bellahadid)

Модель детально описала свій стан і зізналася, що її переслідують ті ж страхи, що і більшість людей. І це не має відношення до її успіхів або 47 млн фоловерів в Instagram.

"Те почуття, коли ти думаєш, що недостатньо хороший або не впевнений у своїй справі, - природно. Всі люди різні, в кожній людині є щось особливе і унікальне. Люди забувають, що в основному всі відчувають себе однаково: втраченими, збитими з пантелику, вони не до кінця розуміють, чому вони тут. Цю тривогу, здається, відчувають всі, але намагаються приховати це почуття. Ми живемо з нашими недоліками, з почуттям невпевненості, відчуваємо радість і щастя і приймаємо все це як щось прекрасне і природне. Ось уже кілька років я відчуваю це кожен день і кожну ніч", - говорить Белла.

Дівчина закликала не замовчувати проблему (фото: instagram.com/bellahadid)

"Соціальні мережі не реальні. Пам'ятайте про це всі, хто відчуває труднощі. Іноді все, що вам потрібно почути, це те, що ви не самотні. Так що від мене до вас: ти не самотній. Я люблю тебе, я тебе бачу і чую. Самодопомога при психічних захворюваннях і хімічному дисбалансі не є виходом. Це схоже на американські гірки з перешкодами, де є злети і падіння. Але я хочу, щоб ви знали, що в кінці тунелю завжди є світло, і американські гірки завжди в якийсь момент повністю зупиняються", - втішає Хадід всіх, хто зіткнувся з тими ж станами, що і вона сама.

Соцмережі оманливі, нагадує модель (фото: instagram.com/bellahadid)

Сама вона витратила чимало часу, щоб знайти спосіб повернутися до нормального сприйняття життя.

"У мене було достатньо зривів і вигорання, щоб зрозуміти: якщо ви досить багато працюєте над собою, проводячи час на самоті, аналізуючи свої травми, тригери, радості і рутину, ви будете завжди мати можливість усвідомити свій біль і як з ним впоратися... Не знаю, чому, але все важче і важче не поділитися своєю правдою тут. Спасибі, що зустрілися зі мною, і спасибі, що вислухали. Я люблю вас", - закінчила промову Белла.