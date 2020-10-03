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Було весело: Наталя Могилевська поділилася пікантними подробицями про Данилко і яскраву молодість

Автор: Lite

Співачка запропонувала шанувальникам непросту задачу

Наталя Могилевська останнім часом інтригує шанувальників, не даючи їм розслабитися. Так, співачка майстерно підігріває чутки про роман з мільйонером Олегом Рижовим і наполегливо стверджує, що їх пов'язує виключно дружба та новий цікавий проекту. Артистка нещодавно змінилася до невпізнання, перевтілившись в кокетливу блондинку, і натякнула на початок нового етапу в житті, але вона дбайливо зберігає в пам'яті трепетні спогади про минуле і людей, з ним пов'язаних.

Немов на підтвердження цього, співачка поділилася в Instagram архівними кумедними фото з колегами-зірками 90-х і Андрієм Данилком, якому 2 листопада виповнилося 47 років.

На фото з особистого альбому зірки зображені молоді артисти – Андрій Данилко, Андрій Кравчук, відомий як EL Кравчук, та її подруга – журналістка, письменниця Лада Лузіна. По фото видно, що компанія веселиться від душі, а на одному з кадрів Андрій навіть цілує ногу Лади.

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Наталя Могилевська показала фото з особистого архіву з зірковими друзями (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Пізнаєте, хто на знімку? Зможете вгадати, який це рік? Ми грали в фанти, лагодили на спір бачок на унітазі, одна наша подруга весь вечір бігала напівголою за Данилко... Потім ми, жартуючи, написали пісню "Лимоновый фонарь". Було дуже весело", - поділилася спогадами співачка і привітала шоумен з днем народження. Також вона зробила зізнання особисто для Андрія Данилка: "Я за тобою сумую".

Підписники Наталії впзнали всіх, хто зображений на архівних фото і навіть вдалися до ностальгії. Правда, визначити рік, коли були зроблені раритетні кадри, точно не змогли: одні вважали, що це 90-ті, інші вирішили, що 2000-ні.

  • Класні такі!
  • Круте фото
  • Які молоденькі, гарненькі
  • Які всі юні! Так чудово!
  • Класні. Данилко молодий такий. Наталі красуня
  • Які всі зелені, пам'ятаю вас такими
  • Майже не змінилися, тільки подорослішали

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська викликала захват фото в сукні з пікантним розрізом і показала стрункі ніжки.

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Новини України Андрій ДанилкоНаталя Могилевська