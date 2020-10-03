Було весело: Наталя Могилевська поділилася пікантними подробицями про Данилко і яскраву молодість

Наталя Могилевська останнім часом інтригує шанувальників, не даючи їм розслабитися. Так, співачка майстерно підігріває чутки про роман з мільйонером Олегом Рижовим і наполегливо стверджує, що їх пов'язує виключно дружба та новий цікавий проекту. Артистка нещодавно змінилася до невпізнання, перевтілившись в кокетливу блондинку, і натякнула на початок нового етапу в житті, але вона дбайливо зберігає в пам'яті трепетні спогади про минуле і людей, з ним пов'язаних.

Немов на підтвердження цього, співачка поділилася в Instagram архівними кумедними фото з колегами-зірками 90-х і Андрієм Данилком, якому 2 листопада виповнилося 47 років.

На фото з особистого альбому зірки зображені молоді артисти – Андрій Данилко, Андрій Кравчук, відомий як EL Кравчук, та її подруга – журналістка, письменниця Лада Лузіна. По фото видно, що компанія веселиться від душі, а на одному з кадрів Андрій навіть цілує ногу Лади.

Наталя Могилевська показала фото з особистого архіву з зірковими друзями (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Пізнаєте, хто на знімку? Зможете вгадати, який це рік? Ми грали в фанти, лагодили на спір бачок на унітазі, одна наша подруга весь вечір бігала напівголою за Данилко... Потім ми, жартуючи, написали пісню "Лимоновый фонарь". Було дуже весело", - поділилася спогадами співачка і привітала шоумен з днем народження. Також вона зробила зізнання особисто для Андрія Данилка: "Я за тобою сумую".

Підписники Наталії впзнали всіх, хто зображений на архівних фото і навіть вдалися до ностальгії. Правда, визначити рік, коли були зроблені раритетні кадри, точно не змогли: одні вважали, що це 90-ті, інші вирішили, що 2000-ні.

Класні такі!

Круте фото

Які молоденькі, гарненькі

Які всі юні! Так чудово!

Класні. Данилко молодий такий. Наталі красуня

Які всі зелені, пам'ятаю вас такими

Майже не змінилися, тільки подорослішали

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська викликала захват фото в сукні з пікантним розрізом і показала стрункі ніжки.