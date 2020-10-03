Было весело: Наталья Могилевская поделилась пикантными подробностями о Данилко и яркой молодости

Наталья Могилевская в последнее время интригует поклонников, не давая им расслабиться. Так, певица искуссно подогревает слухи о романе с миллионером Олегом Рыжовым и упорно утверждает, что их связывает исключительно дружба и новый интересный проекта. Артистка недавно преобразилась до неузнаваемости, превератившись в кокетливую блондинку, и намекнула на начало нового этапа в жизни, но она бережно хранит в памяти трепетные воспоминания о прошлом и людях, с ним связанных.

Словно в подтвержение этому, певица поделилась в Instagram архивными задорными фото с коллегами-звездами 90-х и Андреем Данилко, которому 2 ноября исполнилось 47 лет.

На фото из личного альбома звезды запечатлены молодые артисты – Андрей Данилко, Андрей Кравчук, известный как EL Кравчук, и ее подруга – журналистка, писательница Лада Лузина. По кадрах видно, что компания веселится от души, а на одном из кадров Андрей даже целует ногу Лады.

Наталья Могилевская показала фото из личного архива со звездными друзьями (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Узнаете, кто на снимке? Сможете угадат, какой это год? Мы играли в фанты, чинили на спор бачок в унитазе, одна наша подруга весь вечер бегала полуголой за Данилко... Потом мы, шутя, написали песню "Лимоновый фонарь". Было очень весело", - поделилась воспоминаниями певица и поздравила шоумен с днем рождения. Также она сделала признание лично для Андрея Данилко: "Я по тебе скучаю".

Подписчики Натальи узнали всех, кто изображен на архивных фото и даже предались ностальгии. Правда, определить год, когда были сделаны раритетные кадры, точно не смогли: одни посчитали, что это 90-е, другие решили, что 2000-е.

Классные такие!

Крутое фото

Какие молоденькие, хорошенькие

Какие все юные! Так здорово!

Классные. Данилко молодой такой. Натали красотка

Какие все зеленые, помню вас такими

Почти не изменились, только повзрослели

Напомним, что ранее Наталья Могилевская вызвала восторг фото в платье с пикантным разрезом и показала стройные ножки.