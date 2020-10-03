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Было весело: Наталья Могилевская поделилась пикантными подробностями о Данилко и яркой молодости

Автор: Lite

Певица предложила поклонникам непростую задачу

Наталья Могилевская в последнее время интригует поклонников, не давая им расслабиться. Так, певица искуссно подогревает слухи о романе с миллионером Олегом Рыжовым и упорно утверждает, что их связывает исключительно дружба и новый интересный проекта. Артистка недавно преобразилась до неузнаваемости, превератившись в кокетливую блондинку, и намекнула на начало нового этапа в жизни, но она бережно хранит в памяти трепетные воспоминания о прошлом и людях, с ним связанных.

Словно в подтвержение этому, певица поделилась в Instagram архивными задорными фото с коллегами-звездами 90-х и Андреем Данилко, которому 2 ноября исполнилось 47 лет.

На фото из личного альбома звезды запечатлены молодые артисты – Андрей Данилко, Андрей Кравчук, известный как EL Кравчук, и ее подруга – журналистка, писательница Лада Лузина. По кадрах видно, что компания веселится от души, а на одном из кадров Андрей даже целует ногу Лады.

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Наталья Могилевская показала фото из личного архива со звездными друзьями (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Узнаете, кто на снимке? Сможете угадат, какой это год? Мы играли в фанты, чинили на спор бачок в унитазе, одна наша подруга весь вечер бегала полуголой за Данилко... Потом мы, шутя, написали песню "Лимоновый фонарь". Было очень весело", - поделилась воспоминаниями певица и поздравила шоумен с днем рождения. Также она сделала признание лично для Андрея Данилко: "Я по тебе скучаю".

Подписчики Натальи узнали всех, кто изображен на архивных фото и даже предались ностальгии. Правда, определить год, когда были сделаны раритетные кадры, точно не смогли: одни посчитали, что это 90-е, другие решили, что 2000-е.

  • Классные такие!
  • Крутое фото
  • Какие молоденькие, хорошенькие
  • Какие все юные! Так здорово!
  • Классные. Данилко молодой такой. Натали красотка
  • Какие все зеленые, помню вас такими
  • Почти не изменились, только повзрослели

Напомним, что ранее Наталья Могилевская вызвала восторг фото в платье с пикантным разрезом и показала стройные ножки.

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Новости Украины Андрей ДанилкоНаталья Могилевская