Было весело: Наталья Могилевская поделилась пикантными подробностями о Данилко и яркой молодости

Певица предложила поклонникам непростую задачу
Наталья Могилевская в последнее время интригует поклонников, не давая им расслабиться. Так, певица искуссно подогревает слухи о романе с миллионером Олегом Рыжовым и упорно утверждает, что их связывает исключительно дружба и новый интересный проекта. Артистка недавно преобразилась до неузнаваемости, превератившись в кокетливую блондинку, и намекнула на начало нового этапа в жизни, но она бережно хранит в памяти трепетные воспоминания о прошлом и людях, с ним связанных.
Словно в подтвержение этому, певица поделилась в Instagram архивными задорными фото с коллегами-звездами 90-х и Андреем Данилко, которому 2 ноября исполнилось 47 лет.
На фото из личного альбома звезды запечатлены молодые артисты – Андрей Данилко, Андрей Кравчук, известный как EL Кравчук, и ее подруга – журналистка, писательница Лада Лузина. По кадрах видно, что компания веселится от души, а на одном из кадров Андрей даже целует ногу Лады.
Наталья Могилевская показала фото из личного архива со звездными друзьями (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Узнаете, кто на снимке? Сможете угадат, какой это год? Мы играли в фанты, чинили на спор бачок в унитазе, одна наша подруга весь вечер бегала полуголой за Данилко... Потом мы, шутя, написали песню "Лимоновый фонарь". Было очень весело", - поделилась воспоминаниями певица и поздравила шоумен с днем рождения. Также она сделала признание лично для Андрея Данилко: "Я по тебе скучаю".
Подписчики Натальи узнали всех, кто изображен на архивных фото и даже предались ностальгии. Правда, определить год, когда были сделаны раритетные кадры, точно не смогли: одни посчитали, что это 90-е, другие решили, что 2000-е.
Напомним, что ранее Наталья Могилевская вызвала восторг фото в платье с пикантным разрезом и показала стройные ножки.