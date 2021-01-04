Входимо в режим після Нового року правильно: три цінних ради від Ілони Гвоздьової

Прийнято вважати, що відпустка або довгі вихідні заряджають нас силами і енергією. Але насправді людина більше розслабляється, а через це відновити сон і продуктивність не так вже й легко.

Переможниця "Танці з зірками 2018" впевнена: щоб увійти в звичний ритм після Нового року було максимально комфортно, потрібно не так вже й багато. Зірка дала читачам Lite кілька слушних порад.



Ілона знає, як повернутися до роботи (фото: прес-служба Ілони Гвоздьової)

По-перше, щоб не було так важко втягуватися в робочий процес, потрібно не йти в "Новий рік" з головою. По-друге, якщо чесно, у мене ніколи не було такого Нового року, після якого я повинна була приходити в себе. Я не п'ю алкоголь в таких кількостях, щоб після нього був стан похмілля. Але друзі розповідають, що на ранок від похмілля рятує розсіл з помідорів, - з посмішкою поділилася Ілона Гвоздьова.



Ілона знає все секрети бадьорості (фото: прес-служба Ілони Гвоздьової)

Також зірка радить не нехтувати процесом відновлення режиму сну. Адже після свят вкрай складно знову повертатися в багатозадачність. А сон - це запорука вашої продуктивності.

З режимом сну можу порадити зробити наступним чином: за два-три дні до виходу на роботу пора починати вставати раніше. Навіть якщо лягти в потрібний час не виходить: ранні підйоми допоможуть втомити ваш організм, і він сам захоче лягати спати раніше. Головне - не засипати посеред дня. А то спокуса велика: свята ще не закінчились, - розповіла Ілона Гвоздьова.

Раніше Ілона назвала свій топ святкових фільмів.