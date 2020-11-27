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Вібрації пристрасті і потягу: Настя Каменських представила нову чуттєву композицію (відео)

Автор: Lite

Фанати, тримайтеся!

Сьогодні, 27 листопада, українська співачка NK презентувала нову композицію "Vibe". Пісня знайомить слухача з глибокими і сильними почуттями артистки NK. Її вібрації втілилися в музичну композицію, яка з перших нот охоплює все тіло і кидає у вир яскравих емоцій і пристрасті. Такий особливий "Vibe" народжується в момент злиття двох душ, оповитих незбагненною енергією взаємної прихильності. Ці емоції відкривають нові грані співачки і показують її душу.

Музику і слова Настя писала разом зі своїм чоловіком Олексієм. Їх симбіоз створив той творчий порив, під час якого була створена пісня "Vibe".

Настя порадувала шанувальників новим треком (фото: прес-служба)

"Людина володіє неймовірним даром - вібраціями, які ми маємо. І кожен з нас може дарувати один одному енергетичні посили, немов меседжі. Пісня називається "Vibe", тому що вона передає всі ті емоції, які я відчуваю. У ній є всі глибинні відчуття, жіночі переживання. Це історія неймовірної любові. У кожну мить, в кожній ноті присутні сильні вібрації пристрасті і потягу. Хочу, щоб слухач поринув у них і відчув цю силу сповна", - додала NK.

Нове відео артистки (офіційний каал співачки на YouTube)

Відеоробота на пісню "Vibe" доступна до перегляду на офіційному каналі артистки. Відео передає всю суть і настрій пісні, даючи можливість шанувальникам відчути енергію пристрасті, якою NK ділиться зі своїми слухачами. Трек також доступний для прослуховування на всіх диджитальных майданчиках.

Нагадаємо, раніше Настя зробила особисте зізнання.

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