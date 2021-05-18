У вірусів немає шансу: актриса Юлія Шугар розповіла, як зміцнити імунітет

Вони дуже прості. Наситити шкіру, ходити на масажі - для підтримки легкості в тілі, зайнятися йогою і танцями - для розвитку пластики і жіночності, допомогти волоссю сяяти - бо в волоссі криється сила жінки (моє маленьке переконання). А ще - бути здоровою душевно і фізично, любити і отримувати любов у відповідь. Як би пафосно не прозвучало, я вірю, що без цих ключових моментів, краса - формальна і фальшива.

Головне - наситити шкіру (фото: прес-служба НЛО TV)

А ось салонних процедур, якими я користуюся, не так вже й багато. Я нервую, коли людина, яку я не знаю, вторгається в мій інтимний простір. Хоча, я дуже люблю життя, саме через те, що люди взаємодіють! Але на постійній основі я ходжу на колагенові процедури для волосся, манікюр і ботокс для вій.

Вдома я сама собі роблю масаж для обличчя, наношу різні маски, крему, роблю скрабування (обожнюю!), парові лазні, пілінг і т.д. Таким чином, я відпочиваю і перезавантажуюся.

Як підтримати імунітет: головні правила і секрети

Мій імунітет безпосередньо залежить від настрою. Якщо я довго нервую, захворію на рівному місці. Якщо ж я відчуваю спокій, комфорт, перспективу і радість, мене жодна зараза не візьме. Це перевірено роками!

Ну і харчування! Свій організм я маю корисними продуктами, щоб не засмічувати його, щоб він мав сили регулювати всі свої процеси сам. Я намагаюся дружити зі своїм здоров'ям і підтримувати його глибинно.

Прогулянки на самоті - хороший спосіб відновити сили (фото: прес-служба НЛО TV)

Як підняти собі настрій

Мені піднімають настрій прогулянки на самоті, тепла душевна зустріч з друзями, хороша книга, кулінарія, вечірні пробіжки і спів. Я йду за своєю душею, дивлюся всередину себе. Намагаюся відчувати, що зараз, в цю секунду, підтримає мене.

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Що їсти, щоб залишатися бадьорою і красивою

Це супи-пюре з брокколі, цукіні, гарбуза), а також салати. Я люблю готувати салати, як одне повноцінне блюдо: з квасолею, рибою або м'ясом, з великою кількістю зелені, з пекінською капустою, з лимонним соком і з соєвим соусом. Але без гарнірів! У приготуванні салатів, я дуже люблю імпровізувати. Ніколи не готую з одних і тих же інгредієнтів, завжди щось трохи міняю. У кожному сезоні я повністю мняю тематику страв.