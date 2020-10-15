Володимир Остапчук та Христина Горняк стали чоловіком і дружиною: перші весільні фото

Весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк відбулося 15 жовтня, і щасливі молодята вже похвалилися першими фото з довгоочікуваної - через два місяці після заручин - радісної події.

Дружина відомого українського шоумена взяла прізвище чоловіка і відкрила завісу таємниці, де і як відбулося весілля. Дівчина також показала в Instagram перший знімок в статусі дружини - Володимир і Христина в кадрі позують у весільних нарядах.

На нареченій біла весільна сукня з ефектним розрізом. Ніжний образ чудово доповнює білосніжна ніжна та легка вуаль. В руках у Христини весільний букет квітів. Володимир вибрав чорний костюм, жилетку і білу сорочку, а замість краватки обрав метелика.

Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися (фото: instagram.com/kristygor)

Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися 15 жовтня (фото: instagram.com/love__agency)

Володимир і Христина Остапчук вже приймають теплі поздоровлення від своїх шанувальників в мережі. Чоловік і дружина будуть святкувати весілля в ресторані в елітному котеджному містечку Золоче недалеко від столиці. Замість великої багатолюдної гулянки пара вирішила покликати на захід своїх близьких - запрошено 45 гостей.

У stories наречена показала кілька кадрів з місця святкування.

Весілля Володимир Остапчук та Христина Горняк відсвяткують під Києвом (фото: instagram.com/kristygor)

Сьогодні також відбулося перше знайомство батьків Володимира і Христини - досі вони не зустрічалися. Остапчук показав відео такої зустрічі - буквально за кілька годин перед весіллям.

Відео: Володимир Остапчук та Христина Горняк показали, як готуються до весілля

Також шоумен і нотаріус розповіли, що ніч перед весіллям вирішили провести окремо. Так, на переконання Христини, буде для майбутніх подружжя тільки краще. До того ж дівчина додала, що неабияк втомилася напередодні важливої події, і змогла чудово виспатися та набратися сил. У підсумку Володимир залишився ночувати вдома, а його кохана відпочила в готелі за Києвом.

Нагадаємо, нещодавно нумеролог розкрила майбутнє шлюбу Остапчука та його коханої.