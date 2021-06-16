Знову разом: Кайлі Дженнер вийшла в світ з коханим і трирічною дочкою

Напередодні зоряне сімейство побувало на благодійному вечорі Parsons Benefit в Нью-Йорку. На червоній доріжці Тревіс і Кайлі поводилися, як закохані: обіймалися і цілувалися. А у своїй промові музикант, якому вручили нагороду за внесок у моду, мистецтво, підприємництво та соціальну справедливість, назвав Дженнер своєю "жіночкою".

Кайлі Дженнер знову щаслива у відносинах (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Стормі, я люблю тебе. Жіночка, і тебе я люблю!",- сказав він.

Інсайдер, який побував за лаштунками заходу, також поспішив додати: без камер і зайвих очей пара поводилася не менш трепетно. "Схоже, вони знову разом", - уклав він.