Снова вместе: Кайли Дженнер вышла в свет с любимым и трехлетней дочерью

Накануне звездное семейство побывало на благотворительном вечере Parsons Benefit в Нью-Йорке. На красной дорожке Трэвис и Кайли вели себя, как влюбленные: обнимались и целовались. А в своей речи музыкант, которому вручили награду за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость, назвал Дженнер своей "женушкой".

Кайли Дженнер снова счастлива в отношениях (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Сторми, я люблю тебя. Женушка, и тебя я люблю!", - сказал он.

Инсайдер, который побывал за кулисами мероприятия, также поспешил добавить: без камер и лишних глаз пара вела себя не мене трепетно. "Похоже, они снова вместе", - заключил он.