Знову разом? Напівгола Кайлі Дженнер влаштувала гарячу фотосесію з екс-коханим

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт були однією з найпопулярніших пар в мережі. Інстадіва і реп-виконавець обожнювали підігрівати інтерес публіки спільними виходами, жаркими фотосесіями та спільними фото в мережі Instagram. Закохані не упускали можливості демонструвати дорогі подарунки, спільні урочистості, подорожі, а також любов до спільної дочки – Стормі. Тому, коли з'явилася новина про їхній розрив, фанати не могли зрозуміти, як таке могло трапитися. Настільки безхмарну картинку намалювали вони з допомогою соцмереж.

Кайлі і Тревіс у новій зйомці (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пізніше рідні Кайлі та інсайдери говорили, що екс-закохані просто взяли паузу і вони не збираються остаточно припиняти спілкування. Нібито як Кайлі, так і Тревіс так завалені роботою, що вони не знаходять часу на стосунки. Сестри Дженнер стверджували, що репер – ідеальна пара для Кайлі та чудовий батько для дівчинки Стормі. А тому вони дуже сподівалися на возз'єднання пари. І ось Кайлі дала всім нову надію.

У своєму блозі вона виклала провокаційні фото. Дівчина приміряла спокусливий образ: прозоре плаття, під яким видно спідню білизну, жакет з перебільшено високими плечима, а також туфлі на шпильках. Поруч позує і Тревіс у чорних брюках з золотистим ременем і голим торсом. "Одяглися з @matthewmwilliams @givenchyofficial. Ця колекція вау, вітаю! Не можу дочекатися, щоб побачити більше", – написала зірка.

Таким чином знаменитість вирішила підтримати свого друга – дизайнера Метью Вільямса, який нещодавно став креативним директором будинку Givenchy. Але фанатів більше цікавило питання, чому Кайлі вирішила сфотографуватися з Тревісом. "Ви що, знову разом?", – вони атакують зірку. Кайлі поки що не дала відповіді.

Нагадаємо, раніше люблячі батьки разом відвели Стормі до школи.