Разом чи нарізно? Дженніфер Лопес і Алекс Родрігез розкрили правду про розставання

Новина про те, що Дженніфер Лопес і її наречений Алекс Родрігес розлучаються після чотирьох років спільного життя сполохала шанувальників пари, які очікували пишне весілля, але ніяк не розрив! Сама співачка і її коханий вирішили прокоментувати плітки і повідомили, що не розійшлися, а готові працювати над проблемними відносинами.

Пара порушила мовчання, 45-річний Алекс і 51-річна Джей Ло дали перший коментар після новини виданню People .

Так, артистка і бейсболіст мають намір вирішувати проблеми і не готові просто так здаватися.

"Всі чутки повідомлення неточні. Ми поки працюємо над деякими питаннями", – повідомила пара, вони уточнили, що ці тонкощі не стосуються весілля.

Інсайдер також підтвердив слова Алекса і Дженніфер. Він уточилв, що пара ніколи не робила офіційних заяв про розставання.

"Вони пережили важкий період. Але не розлучилися", - уточнило джерело, наближене до знаменитостей.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес два рази відкладали весілля (фото: instagram.com/jlo)

Також причиною проблем у відносинах пари стала відстані. Так, Джей Ло бере участь у зйомках фільму "Весілля по зальоту" в Домінікані, Алекс в цей час знаходиться в Майамі, він подорожує на яхті вздов узбережжя.

"Складно бачитися, особливо у зв'язку з карантином і COVID-19. Але вони хочуть спробувати залишитися разом", - уточнив інсайдер.

До речі, пара відкладала весільне торжество через пандемію коронавіруса двічі – вони так і не змогли розписатися.

Також Алекс і Дженніфер спільно працюють над відносинами, вони ходять до психолога і це допомагає їм краще розуміти один одного.