Хвилювалася не без підстави: Ребрик розповіла про знакову подію в житті молодшої дочки

Лілія Ребрик - щаслива мама двох дівчаток Діани і Поліни. Старша дочка вже встигла оцінити мамину професію, адже вона знімається в серіалах, підробляє моделлю і танцює в школі тата Андрія Дикого. 9-річна красуня - гордість та радість батьків. А молодша, Поліна, росте не менш артистичною, ніж мама і сестричка! Так, в житті малечі сталася знаменна подія - вона вперше пішла в дитячий сад!

Лілія розповіла в Instagram про адаптацію молодшої донечки Поліни в новому колективі. Виявилося, що вона вже тиждень відвідує дошкільний заклад і непогано справляється з цим завданням!

Батьки вибрали для малечі не приватний, а звичайний державний дитсадок неподалік від дому – той самий, куди ходила її старша сестричка Діана.

Якщо перша дочка Лілії вперше потрапила в дошкільний заклад в два роки, то з Полею її батьки затягнули – виною тому пандемія коронавруса і низка локдаунів. Ведуча з чоловіком вважала, що, маючи досвід зі старшою дівчинкою, вони стали міцними горішками , але це виявилося не так – все було як вперше.

Лілія переживала через адаптацію молодшої донечки в дитячому садку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Хвилювалися не без підстави. Поліна у нас, можна сказати, дитина карантину, тому все своє свідоме життя вона жила в ковідних реаліях: то карантини, то локдауни. Така Дика", - з гумором зазначила Лілія.

Через епідемію COVID-19 в садах діє правило: батьки в групу не зходять, а віддають дітей вихователям на вулиці, а ті вже заводять маленьких непосид в приміщення. Тому спочатку Поліну приводили грати з дітьми на майданчику – два дні дівчинка звикла до нововведень.

"Дітям важко звикнути, що іграшки спільні, а не тільки твої, дітям властиво відстоювати свої правила і свій простір. І Поля не виняток. Але пояснили, зрозуміла, гнів-торг-приймання, як кажуть розумні люди. І вже на 3 день наша Поля без сліз пішла за ручку з вихователькою всередину, в групу. Що для мене було і бальзамом на душу, і шоком одночасно. Тому що пам'ятаю, як плакала перші дні Діана, як розривалося тоді серце!" - згадала свій досвід ведуча.

Лілія щиро рада, що адаптація у Поліни пройшла за прискореною програмою і без сорому. Дівчинка приходить додому з садка і з захопленням розповідає про всі події насиченого дня. Телезірка сподівається, що так буде і далі, адже дітки такі непередбачувані.