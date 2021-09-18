Волновалась не без основания: Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери

Лилия Ребрик – счастливая мама двух девочек Дианы и Полины. Старшая дочь уже успела оценить мамину профессию, ведь она снимается в сериалах, подрабатывает моделью и танцет в школе папы Андрея Дикого. 9-летняя красавица – гордость и радость родителей. А младшая, Полина, растет не менее артистичной, чем мама и сестренка! Так, в жизни малышки случилось знаменательное событие – она впервые пошла в детский сад!

Лилия рассказала в Instagram об адаптации младшей доченьки Полины в новом коллективе. Оказалось, что она уже неделю посещает дошкольное заведение и неплохо справляется с этой задачей!

Родители выбрали для малышки не частный, а обычный государственный детсад неподалеку от дома – тот самый, куда ходила ее старшая сестричка Диана.

Если первая дочь Лилии впервые попала в дошкольное заведение в два года, то с Полей ее родители затянули – виной тому пандемия коронавруса и череда локдаунов. Ведущая с мужем считала, что, имея опыт со старшей девочкой, они стали крепкими орешками , но это оказалось не так – все было как впервые.

Лилия переживала из-за адаптации младшей доченьки в детском саду (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Волновались не без основания. Полина у нас, можно сказать, ребенок карантина, потому всю свою сознательную жизнь она жила в ковидних реалиях: то карантины, то локдауны. Такая Дикая", - с юмором отметила Лилия.

Из-за єпидемии COVID-19 в садах действует правило: родители в группу не зходят, а отдают детей воспитателям на улице, а те уже заводят маленьких непосед в помещение. Поэтому сначала Полину приводили играть с детьми на площадке – два дня девочка привыкла к новшествам.

"Детям трудно привыкнуть, что игрушки общие, а не только твои , детям свойственно отстаивать свои правила и свое пространство. И Поля не исключение. Но объяснили, поняла, гнев-торг-приемки, как говорят умные люди. И уже на 3 день наша Поля без слез пошла за ручку с воспитательницей внутрь, в группу. Что для меня было и бальзамом на душу, и шоком одновременно. Помню, как плакала первые дни Диана, как разрывалось тогда сердце!" - вспомнила свой опыт ведущая.

Лилия искренне рада, что адаптация у Полины прошла по ускоренной программе и без стеса. Девочка приходит домой из садика и с восторгом рассказывает о всех событиях насыщенного дня. Телезвезда надеется, что так будет и дальше, ведь детки такие непредсказуемые.