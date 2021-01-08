Вона взагалі реальна? Ізабель Гулар похвалилася витонченою фігурою на гарячих пляжних фото

Ізабель Гулар показала нові фото з відпочинку, куди вирушила разом з коханим чоловіком. 36-річна модель, яка славиться своїм спортивним тілом, не стала відмовляти собі в задоволенні знову блиснути стрункими ногами і рельєфними м'язами. Дівчина приміряла відверте бікіні незвичайного крою з яскравою окантовкою по краю. Пляжний образ доповнили окуляри, чокери і ланцюжки на ногах, руках і талії... Але, втім, навіть без прикрас Ізабель привернула б увагу численних фанатів.



Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Вона позує на тлі скель і прозорої води, демонструючи своє досконале тіло, яке встигло придбати золотистий загар. Ізабель розпустила волосся, не ставши укладати його і давши йому злегка завиться під впливом солоної морської води і сонця. Виглядає Гулар щасливою, безтурботною і неймовірно привабливою.

"Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо", "Красива", "Рай", "Ручалочка", "Ти неймовірна", "Не можу повірити, що ти реальна", "Як отримати таке тіло?", "Ти найкрасивіша на світі", - такі коментарі знову посипалися на Ізабель.

Раніше ми писали, що Ізабель Гулар влаштувала гарячу вечірку на честь свого 36-річчя. Виглядала модель неймовірно!