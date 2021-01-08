RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вона взагалі реальна? Ізабель Гулар похвалилася витонченою фігурою на гарячих пляжних фото

Автор: Lite

Ізабель Гулар показала нові фото з відпочинку, куди вирушила разом з коханим чоловіком. 36-річна модель, яка славиться своїм спортивним тілом, не стала відмовляти собі в задоволенні знову блиснути стрункими ногами і рельєфними м'язами. Дівчина приміряла відверте бікіні незвичайного крою з яскравою окантовкою по краю. Пляжний образ доповнили окуляри, чокери і ланцюжки на ногах, руках і талії... Але, втім, навіть без прикрас Ізабель привернула б увагу численних фанатів.


Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Вона позує на тлі скель і прозорої води, демонструючи своє досконале тіло, яке встигло придбати золотистий загар. Ізабель розпустила волосся, не ставши укладати його і давши йому злегка завиться під впливом солоної морської води і сонця. Виглядає Гулар щасливою, безтурботною і неймовірно привабливою.

"Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо", "Красива", "Рай", "Ручалочка", "Ти неймовірна", "Не можу повірити, що ти реальна", "Як отримати таке тіло?", "Ти найкрасивіша на світі", - такі коментарі знову посипалися на Ізабель.

Раніше ми писали, що Ізабель Гулар влаштувала гарячу вечірку на честь свого 36-річчя. Виглядала модель неймовірно!

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модельактрисафигураспорт