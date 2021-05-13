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Східна принцеса: Джамала в пікантній сукні з розрізом приголомшила стрункими формами

Автор: Lite

Джамала тримає шанувальників в курсі процесу схуднення після других пологів – до боротьби із зайвими кіло вона підійшла грунтовно і навіть зрадилася до дієтолога. До слова, зірка категорично проти нав'язнних соцмережами норм краси, які виявляються недосяжними для багатьох середньостатистичних жінок і руйнують їх психіку і самооцінку. Вона ділилася з фоловерами проміжними результатами, а тепер з'явилася на червоній доріжці премії YUNA 2021 у відкритій сукні і похвалилася стрункими формами.

Фото і відео з заходу опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

Джамала одягла оригінальне неонове плаття з високим розрізом, вирізом в районі талії, сміливим декольте і корсетною баскою. Звисаючі сережки з камінням довершили урочистий образ Джамали. На ніжки вона одягла сріблясті босоніжки з тонкими ремінцями. Макіяж - з акцентом на виразні очі.

Співачка поділилася своїми враженнями від премії і привітала всіх лауреатыв. Вона залишилася в захваті від гучної музичної події.

Шанувальники прийшли в захват від образу співачки і порахували, що яскравий і соковитий неон ъй дуже личив.

  • З розуму зійти яка краса
  • Outfit просто фантастика. Той момет, коли неоновий колір на користь і крій просто вау
  • Красуня неймовірна
  • Шикарні співачка. Дыва
  • Круте плаття
  • Розкішна, дика, неймовірно красива
  • Клеопатра
  • Ви дуже красива і яскрава

Нагадаємо, що раніше Джамала мікротопы вразила пружним пресом.

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