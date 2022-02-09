Вони повертаються: сімейство Кардашьян запускає нове реаліті-шоу

Новий проект отримає назву The Kardashians і покаже нові, а ткже розкриє ексклюзивні історії з життя сімейства

У тизері можна побачити Хлої, Кортні, Кім, Кріс, Кендалл і ще вагітну Кайлі. Імовірно в новому реаліті ми дізнаємося про розлучення Кім і Каньє Уеста, про бойфренда-баскетболіста Кендалл, а також подробиці вагітності Кайлі Дженнер. Шоу надасть глядачам повний доступ до подій життя сім'ї Кардашьян від сильного тиску, пов'язаного з управлінням бізнесом на мільярд доларів, до веселих ігор з дітьми та шкільних канікул

У нового шоу є сторінка в Instagram, а його розкрутка вже мчить на повних обертах.

Американське сімейство Кардашьян стало відомим завдяки однойменному реаліті-шоу. Воно тривало 20 сезонів - з 2007-го по 2021-й рік.