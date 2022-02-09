Они возвращаются: семейство Кардашьян запускает новое реалити-шоу

Новый проект получит название The Kardashians и покажет новые, а ткже раскроет эксклюзивные истории из жизни семейства

В тизере можно увидеть Хлои, Кортни, Ким, Крис, Кендалл и еще беременную Кайли. Предположительно в новом реалити мы узнаем про развод Ким и Канье Уэста, про бойфренда-баскетболиста Кендалл, а также подробности беременности Кайли Дженнер. Шоу предоставит зрителям полный доступ к событиям жизни семьи Кардашьян от сильного давления, связанного с управлением бизнесом на миллиард долларов, до весёлых игр с детьми и школьных каникул

У нового шоу есть страница в Instagram, а его раскрутка уже несется на полных оборотах.

Американское семейство Кардашьян стало известно благодаря одноименному реалити-шоу. Оно длилось 20 сезонов - с 2007-го по 2021-й год.