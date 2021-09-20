Вперше відчув страх: учасник "Холостячки 2" чесно висловився про Огнєвічь

Андрій завжди вважав себе впевненим, нахабним, напористим і зухвалим, але всі ці якості зникли, коли він зібрався на першу зустріч і знайомство зі Златою.

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"Долоньки потіють, язик заплітається... замість того, що б вести себе легко, ненапряжно і весело, я вирішив виграти чемпіонат безглуздості", - з гумором описав свій стан він.

Бізнесмен почав міркувати про те, чому ж він знітився і що змусило його боятися, адже з першого погляду співачка йому дуже сподобалася. Хімія? Закоханість або просто спортивний інтерес – чи зможе він підкорити таку розкішну дівчину?

"Вперше я зміг зібратися, коли відвів Злату на приватну розмову. Мене вразив її щирий інтерес до мене, мабуть я очікував, що вона просто сяде навпроти мене з німим питанням "ну, що ти мені розкажеш, чим мене здивуєш?". У цей момент я для себе зазначив, що вона навряд чи дівчина з зірковою хворобою і що спілкування може бути класним", - розповів про перше враження від тет-а-тету зі Златою Андрій.

Поруч зі Златою Андрій робів і губився (фото: instagram.com/holostyakstb)

Але настрій чоловіка швидко змінився на церемонії троянд. Блукаючий по учасниках погляд артистки змусив бізнесмена похвилюватися.

"Я вперше відчув страх, страх того, що вона відпустить мене, так і не дізнавшись, який я є насправді. Невже весь день я сам собі був ворогом? Але я даремно так сильно переживав, щось в мені її все-таки зачепило. Поки не знаю що це, сподіваюся, що ще буде час і шанс зрозуміти", - підсумував він.

Також Андрій усвідомлює, що йому належить боротися не тільки з 15-ма конкурентами, але і з самим собою, і це найважливіша битва і сходинка до самовдосконалення.