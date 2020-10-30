Я вперше зробила дещо: Мішина Ксенія зізналася, як відбулося її побачення

Мішина зізналася, що побачення пройшло дуже хвилююче

Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка", вже познайомилася з 16 претендентами на її серце. Після церемонії троянд учасників залишилося менше. З ними Мішиной довелося сходити на побачення. Актриса вже поділилася деталями другого випуску "Холостячки" і вибрала найкраще побачення.

Ксенія вирішила розповісти своїм фоловерам в Instagram, як хвилююче їй не тільки ходити на побачення, але і переглядати їх потім в ефірі. Актриса запостила знімок зі звабливою посмішкою на обличчі, у Мішиной вишуканий макіяж у рожево-нюдовых тонах і стильний начіс волосся, образ "холостячки" доповнюють стильні крихітні сережки-діаманти.

"Вже через кілька годин ви зможете побачити моє саме перше побачення. Це дуже хвилююче, насправді хвилююче ніж у звичайному житті, адже ти під прицілом телекамер, але побачення сьогодення.

Ні сценарію, ні порад, ні другого дубля. Тільки я і той, чиє побачення я вибрала наосліп. Хлопці старалися дивувати і я скажу сьогоднішнього претенденту це вдалося! Побачення було неймовірним, чудові емоції, адже на ньому я вперше зробила дещо", - зізналася актриса.⠀

Все буває вперше: (фото: instagram.com/misha.k.ua/)

Шанувальники назвали Ксенію "красивого" і "просто неймовірною", але найбільше, звісно, їх заінтригувало, що ж такого зробила Мішина на першому побаченні, невже... поцілувалася з претендентом на її серце?

Нагадаємо, фанати назвали свою улюбленицю найкрасивішою холостячкой, Мішина Ксенія показала стрункі ніжки в стильному костюмі.