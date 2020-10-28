ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Про таке побачення мріє кожна: Ксенія Мішина натякнула на свого фаворита у "Холостячці"

Новость на русском → Середа 28 жовтня 2020 16:55
Про таке побачення мріє кожна: Ксенія Мішина натякнула на свого фаворита у "Холостячці" Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Анна Кисельова

Головна героїня шоу "Холостячка" зізналася, що перше побачення стало кращим на проекті

Українська актриса і переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ксенія Мішина стала головною героїнею шоу "Холостячка". У першому випуску шоу, який вийшов на каналі "СТБ" у минулу п'ятницю, дівчина знайомилася з 16 претендентами на її серце. Після церемонії троянд учасників залишилося тільки 11 чоловіків. З ними Мішиній довелося сходити на побачення. У своєму Instagram актриса вже поділилася деталями другого випуску "Холостячки" і обрала найкраще побачення.

Другий ефір шоу "Холостячка" вийде вже 30 жовтня. На новому тижні учасники придумали безліч ідей для побачень, але Ксенія змогла обрати тільки декілька. Найбільш пам'ятним стало перше побачення.

Героїня реаліті показала в Instagram фрагмент зустрічі, яка запам'яталася їй найбільше. Подробиць актриса розкривати не стала, але заінтригувала глядачів враженнями.

"Можу з упевненістю сказати - воно було приголомшливим. Про таке побачення точно мріє кожна дівчинка", - написала Мішина.

Про таке побачення мріє кожна: Ксенія Мішина натякнула на свого фаворита у &quot;Холостячці&quot;

Ксенія Мішина на першому побаченні на проєкті "Холостячка" (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Варто відзначити, що раніше Мішина Ксенія висловилася про знайомство з претендентами в шоу "Холостячка". Вона розповіла, що відчувала під час зустрічей.

Також LITE повідомляло, що раніше актриса продемонструвала цікавий образ у бежевому костюмі.

З подробиць першого ефіру шоу "Холостячка" ми повідомляли, що один з чоловіків зробив дивний вчинок під час зустрічі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу шоу Ксения Мишина Холостячка
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Водяного
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Водяного