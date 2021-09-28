Не час робити бабусею: Осадча зворушила рідкісними фото зі старшим сином-іменинником

До слова, Ілля з'явився на світ, коли його мамі було 19 років. Катя вирішила показати фото з сімейного архіву, на яких Ілля зображений в різному віці – незмінно з ним поруч знаходиться зіркова мама.

За словами ведучої, це перший день народження первістка, який вони відзначають порізно – далеко один від одного.

Катя поділилася фото з сімейного архіву зі старшим сином Іллею (фото: instagram.com/kosadcha)

"Перший раз святкуємо цей день тисячі кілометрів один від одного, але це не заважає зробити цей день святковим. Ілля, ти моя гордість і найбільша в світі любов! Нехай все заповітне втілиться, а все інше скажу особисто", - пообіцяла Катя.

Вона зізналася, що на першому фото їй 19 років, а Іллі – всього півроку. "Це не означає, що мене вже час робити бабусею", - жартівливо заявила ведуча.

Катя показала рідкісні фото з сином Іллею в його день народження (фото: instagram.com/kosadcha)

До привітань приєднався вітчим іменинника Юрій Горбунов. "Ілюша! Вітаємо, ти великий молодець. Пишаємося тобою!" - запевнив шоумен.

Також свої побажання залишили зіркові друзі сім'ї: актриса Наталка Денисенко, співачка Ірина Федишин, фешн-фотограф Соня Плакидюк та інші.

Шанувальники Каті зазначили, що син разюче схожий на маму – буквально її копія.

Батько Іллі - депутат і бізнесмен Олег Поліщук. Катя вийшла заміж рано - в 18 років, а через рік – стала мамою. Подружжя розлучилося в 2004 році після 3-х років спільного життя. Ілля отримує вищу освіту в престижному університеті Меріленда в США.