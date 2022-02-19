"Все дійсно мінімалістично": Кім Кардашян провела екскурсію по своєму будинку за 23 мільйони доларів

41-річна зірка реаліті-шоу дозволила виданню Vogue зняти відеотур по її будинку в Калабасасі. Кім повністю викупила у Каньє Уеста за 23 мільйони доларів після того, як минулого року подала на розлучення. Тепер вона є єдиним власником цього будинку.
Соответвтующее відео з'явилося на YouTube-каналі Vogue
Кім і Каньє вперше купили цей будинок в 2014 році. Вони повністю його переробляли під себе протягом шести років.
Кім тепер є єдиним власником власності.
На кухні, яка виходить в зону відпочинку, стільниці зроблені з білого мармуру, а шафи зі світлого дерева. Кухня відкритого планування виходить в зону відпочинку.
Той же мінімалізм присутній і в вітальні Кардашьян.
На території також є баскетбольний майданчик, розташований на просторому задньому дворі.
Зірка також продемонструвала свою вражаючу колекцію автомобілів. Кім розповіла, що вони спеціально пофарбовані в сірий колір, щоб відповідати загальній палітрі будинку.
У автопарку Кім Кардашян є Lamborghini, Rolls-Royce і Maybach (фото: youtube.com/Vogue/)
Незважаючи на те що, Кім і Каньє разом не живуть, в грудні минулого року репер купив будинок прямо через дорогу за 4,5 мільйона доларів, щоб бути ближче до колишньої дружини і дітей.
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