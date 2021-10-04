Всім було плювати на мене: Маша Єфросиніна згадала, чому розридалася в Нью-Йорку

Тоді заради барвистих фото у легендарного фешн-фотографа Жиля Бенсімона вона полетіла в США, але на місці зіткнулася з абсолютно не тим, про що мріяла.

Ведуча прилетіла в Нью-Йорк, де пролила чимало сліз, потрапивши на фотосет до легенди фотомистецтва. Вона описала метра так:

Маша заради перших зйомок для ELLE літала в Нью-Йорк (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Він такий вже був літній хлопець, він навіть не вставав, коли мене знімав. І я йому не дуже-то цікава була, тому що після мене, за півтори години чекали Шерон Стоун, і вони всі на мене дивилися як на якусь тінь. А я ж в Нью-Йорку, вперше в житті мене знімає Жиль Бенсімон, а їм всім плювати на мене, тому що всі миють підлогу перед приїздом Шерон", - поділилася не найприємнішими емоціями Маша.

Результати зйомок не порадували ні саму ведучу, ні редакцію видання. Маша назвала причину, по якій робота з культовим фотографом не увінчалася для неї успіхом - незацікавленість в тому, що якась українська дівчина, яку він знімав протягом трьох годин. Жиль Бенсімон навіть не запам'ятав її ім'я і постійно називав по-різному.

Маша зізналася, чому ридала під час фотосету у зірки фешн-фотографії (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я навіть зізнаюся, що плакала, коли побачила, я її чекала, я не знаю, що ще я так чекала, мабуть, дитину, і я бачу обкладинку — ну не я, якась тупа зачіска, якийсь стоячок на лобі викладений. Фотограф, він же легенда, він бачив тебе по-своєму, йому не подобалася зачіска, йому не подобався мейк, він підійшов, витер мені очі, сказав все переробити і пішов", - вгадала вона подробиці соструднічества.

Крім того, частина нарядів виявилася Маші не за розміром – вони були дуже малі, адже представляли собою зразки з подіуму, які носили моделі.

"Я пам'ятаю, що я поплакала в туалеті і там навіть видно, що у мене червоний ніс", - розповіла ведуча.

Маша розповіла подробиці перших зйомок для ELLE

До слова, Маша прикрашала обкладинку українського глянцю три рази - в 2006, 2014 і 2019 роках. Так, друга зйомка проходила, коли ведуча чекала сина і відбулася в Києві, а автором став – іменитий європейський фотограф. А ось третя обкладинка була приурочена до ювілею Маші.