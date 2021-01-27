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Слідом за Меган Маркл і принцом Гаррі: Памела Андерсон заявила, що покидає соцмережі

Автор: Lite

Памела Андерсон повідомила шанувальникам про те, що має намір назавжди покинути інтернет-простір. За словами 53-річного секс-символа, вона знайшла більш цікаві заняття, чого і всім бажає. Свій останній пост вона супроводила архівним фото, зробленим в молодості.

Останнє фото Памели для шанувальників (фото: instagram.com/pamelaanderson)

"Це буде мій останній пост в Instagram, Twitter або Facebook. Мене ніколи не цікавили соцмережі і тепер, коли я знайшла себе в житті, мене щиро надихає читання і час на природі. Я вільна. Спасибі за любов. Благословення вам всім. Будемо сподіватися, що ви знайдете в собі сили і натхнення слідувати вашій меті і постарайтеся не піддатися спокусі даремно витрачати час. Це те, що ВОНИ хочуть і можуть використовувати, щоб заробляти гроші. Контроль над вашим мозком", - написала зірка у своїй прощальній промові.

Шанувальники, яких у Памели більше мільйона, почали писати їй, що вони дуже засмучені. "Ми будемо дуже сумувати", "Я рада дізнатися, що ви спокійні і щасливі! Ми будемо любити вас! Я буду сумувати за вами тут!" - пишуть вони.

До речі, сини пишногрудої моделі: Брендон Томас Лі і Ділан Джаггер Чи досить активні в мережі. І наслідувати приклад мами поки що не мають наміру.

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