Видали себе: Бред Пітт закрутив роман з Марго Роббі на зйомках нового фільму

З чуток, Брада Пітта і Марго Роббі раніше пов'язували романтичні стосунки. Нібито, саме завдяки цьому Марго отримала роль у фільмі "Гра на пониження", яку продюсував Пітт в 2015-му році. Проти такої співпраці тоді виступала Анджеліна Джолі. За однією з версій, саме зв'язок Пітта з Роббі і змусив подати палку дружину Бреда на розлучення.

Марго - нова любов Бреда? (instagram.com/margotrobbie)

З тих пір про роман між Піттом і Роббі не було чутно. І ось вони знову зустрілися на знімальному майданчику. Актори задіяні в картині "Вавилон", де грають головні ролі. Очевидці зі зйомок стверджують, що в Пітт і Марго буквально не можуть відірватися один від одного і постійно фліртують.

Втім, Марго Роббі заміжня і цілком можливо, що це не більше ніж дружні стосунки. Хоча за словами деяких джерел, шлюб актриси вдалим назвати не можна. Кажуть, Марго рада збігати на зйомки від чоловіка Тома Акерлі. А той буквально катує її своїми ревнощами. Сама актриса рідко з'являється на публіці з обручкою, стверджуючи, що вона заважає на зйомках.