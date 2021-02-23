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Вигуляв господиню: Леся Нікітюк шокувала фоловерів незвичайним знімком з улюбленцем

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 13:17
Вигуляв господиню: Леся Нікітюк шокувала фоловерів незвичайним знімком з улюбленцем Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Ведуча Леся Нікітюк не втомлюється створювати шок-контент для своїх фоловерів. На цей раз знаменитість постала перед шанувальниками з... головою собаки.

Смішне і трохи шокуюче фото Никитюк запостила в Instagram.

Для свіжого знімка Леся за допомогою фтошопа "помінялася" головами зі своїм домашнім улюбленцем - псом Рафіком. У такому вигляді парочка пішла "гуляти".

"Ось... вирішив вигуляти хозяйку", - написала Нікитюк під своїм творінням.

Вигуляв господиню: Леся Нікітюк шокувала фоловерів незвичайним знімком з улюбленцем

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Треба зазначити, шанувальникам Лесиного таланту такий контент дуже навіть "зайшов":

  • Леся, у вас, як завжди, оригінальні ідеї
  • Ну можеш, коли захочеш. Нарешті, хоч один нормальний фото
  • Рафік, особа простіше
  • Це шо виходить? Він тепер ведучий "Хто Зверху"?

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк підірвала мережу своїм знімком на підлозі: ведуча позує в короткій спідниці в променях призахідного сонця з собачкою на руках.

Також нещодавно Леся схвилювала шанувальників, які мріють скоріше видати її заміж, знімками з ефектним чоловіком. Шоу "Холостячка" - ні до чого!

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