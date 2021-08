Вийшло з тренда? Дорофєєва в купальнику поділилася цікавим спостереженням

Надя позувала в роздільному блакитному купальнику і чорній кепці. Вона релаксує в морі на великому надувному колі, демонструючи свою точену фігуру і довгі ніжки.

На другому знімку в кадр потрапила також рука Дантеса, який схопив дружину за ногу.

Надя Дорофєєва захопила формами в купальнику на відпочинку в Туреччині (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

У підписі до фото Дорофєєва поділилася своїм спостереженням і поцікавилася думкою підписників.

"У морі, включаючи мене, зараз 6 осіб. До кінця дня нас стане 8. Тим часом в басейні весь готель. Увага питання: в який момент море вийшло з тренда? Поясніть мені, будь ласка?!" - написала співачка.

Фолловери пишуть в коментарях, що теж нерідко спостерігали таку ситуацію, а також захоплюються красою артистки.

Море як і DOROFEEVA завжди в тренді

Кожен купальник краще іншого

Теж не розумію, навіщо люди кудись летять/їдуть на море! якщо весь час тусуються біля басейну. Загадка

Шикарна

Яке чисте море

Яка краса! Прозоре море, пейзаж ззаду, і особливо Надя!

Так-так, все частіше зустрічаю таку ситуацію... Як можна МОРЕ проміняти на басейн

Дантес також зробив фото на колі і розповів, що на відпочинку його нерідко приймають за місцевого. Артист задумався, в чому ж причина - його засмазі або акценті, з яким він говорить по-англійськи. Також Володимир зізнався, що при цьому він зовсім не любить засмагати.

Володимир Дантес розповів кумедну історію з відпустки (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Любиш засмагати? Я взагалі не фанат цієї справи. Перший раз, коли я валявся на пляжі і прям засмагав - медовий тиждень (так, у нас після весілля грошей і часу вистачило тільки на тиждень). Тоді ми були в Барселоні і я тааак засмаг, що мене приймали за місцевого. Другий раз - це цей раз. І ось вчора йду грати у волейбол з такими ж відпочиваючими, як я. підходжу в своїх червоних шортах, в майці і питаю: "Can I play with u?”

Мені відповідають: "Come in"

Потім під час гри запитують мене:

-What is your name?

-Vladimir

- Аааа, тю. Ми думали, шо ти місцевий. Ахахаха.

Ми посміялися, але всередині мене маса невирішених питань: Подумали, що я місцевий, тому що так круто засмаг? Так подумали, тому що я в червоних шортах і майці? Або може тому, що у мене своєрідний британський (читати турецький, просто британський крутіше звучить) акцент? P. S. @nadyadorofeeva поки я писав цей пост виставила у себе схожу фотку і теж задала прикольне питання. По-моєму, вона хоче перелити до себе моїх якісних підписників", - поділився ведучий.