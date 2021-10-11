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На висоті 140 метрів: Макс Барських дав унікальний концерт на даху торгового центру в Києві

Автор: Марина Настевич

Популярний український артист Макс Барських порадував шанувальників незвичайним і навіть унікальним концертом - він виступив на висоті 140 метрів на даху торгового центру в Києві. Виступ також транслювався на величезних екранах, встановлених внизу.

Про це повідомляє кореспондент Lite, який побував на яскравому шоу.

У суботу, 9 жовтня ТРЦ Gulliver відсвяткував свій день народження. Цього року все проходило в космічній тематиці, адже спочатку проходила презентація муралу "космічний Всесвіт". Новий арт-об'єкт країни розташувався на висоті 140 метрів. Це зараз максимально високо розташований мурал, який увійшов до "рекордів України".

Ведучою свята була Оля Цибульська, а на сцені виступали такі артисти: Dаntes, TAYANNA, O. Torvald, Злата Огневич, Христина Соловій, Jerry Heil, Анна Трінчер, TamerlanAlena, Alyosha, Karta Svitu, Ingret і Misha Romanova.

Головним хедлайнером святкування на космічній висоті став Макс Барських. Концерт транслювався наживо з екранів і знімався з дрона для масштабного ефекту. Світове шоу і виступ артиста транслювали найбільші фасадні екрани Європи на радість присутніх фанатів.

Шанувальники виконавця, як і він сам, залишилися в захваті від такого незвичайного і яскравого виступу.

Макс Барських дав концерт на даху на висоті 140 метрів (прес-служба)

"Київ, дякую за вчорашній вечір і за незабутні емоції. Незважаючи на температуру, на висоті 140 метрів нам було дуже жарко. Оголошую сезон open air закритим!" - написав Барських на своїй сторінці в Instagram.

Раніше ми писали, що Оля Полякова злилася в пристрасному поцілунку з Максом Барських.

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Макс Барських