"Я працюю з психологом": Любава Грешнова вперше розповіла про стосунки з чоловіком і дітей

Любава, чим вас привернув сценарій серіалу "Ігри дітей старшого віку"?

Хороший сценарій - скарб і для режисера, і для актора. І це дуже сильний драматичний і драматургічний матеріал. Він написаний сучасно, стильно, правильно і грамотно. У ньому багато ліній, дій і подій. До того ж яскравих, правдоподібних і гострих. І коли я читала його, то відчула всю бурю емоцій.

Любава Грешнова (фото: прес-служба)

Що б ви в своєму житті поставили на перше місце: себе, сім'ю, роботу?

Себе, звичайно. (Посміхнулася). У нас в Україні навіть є шикарна приказка: "Здорова мати - здорові діти". Як кажуть психологи: "У будь-якій проблемній ситуації згадуйте про пам'ятку, яку зазвичай читаєте в літаку: "Спочатку одягніть кисневу маску на себе, потім на дитину".

Коли ти в порядку, то і в житті все складається найкращим чином: і робота з'явиться, і любов сама знайдеться, і діти будуть здорові і щасливі. А якщо цього не відбувається, починати потрібно завжди з себе, а не шукати причини ззовні.

Актори Іван Оганесян і Любава Грешнова (фото: прес-служба)

Що вам в цьому допомагає?

Я працюю з психологом протягом довгого періоду часу, тому що хочу залишатися в ресурсі. Багато в чому це пов'язано з тим, що у мене досить щільний графік і емоційно важка робота.

Дуже добре, що весь цивілізований світ регулярно відвідує психолога або психотерапевта. Я вважаю, що так і повинно бути. Сьогодні це вже стає нормою і вказує якраз на те, що людина психічно стабільна і здорова. А у нас багато людей досі вважають: якщо ти ходиш до психолога, значить, з тобою щось не так.

Актриса завжди вибирає себе (фото: прес-служба)

Сучасні батьки цікавляться дитячою психологією і різними видами навчання. У вас виходить бути в курсі нових віянь або ви дієте за натхненням у вихованні сина?

Я цікавлюся, приділяю цьому багато часу, консультуюся, але все часом виходить не так, як ти собі уявляєш. Здається, що вже прочитано багато книг, і я знаю, як вчинити в тій чи іншій ситуації, але коли приходжу додому і бачу розбиту люстру або розмальовані шпалери, то мені дуже важко стриматися. (Посміхнулася). Адже ми всі живі люди. І всьому можна навчитися тільки на власному досвіді.

Що ви точно не допускаєте у відносинах з сином?

Я ніколи не кричу на дитину, не караю його, а рукоприкладство навіть не обговорюється - його немає в нашій родині. Я не використовую маніпулятивні фрази на кшталт: "Якщо ти цього не зробиш, то не будеш дивитися мультфільм". Ненавиджу такий варіант спілкування.

Але я теж неідеальна, і в якихось випадках у мене закінчуються аргументи. Тоді мені простіше купити іграшку, ніж щось пояснювати. (Посміхнулася). Хоча я розумію, що це неправильно, і тут же починаю аналізувати свої дії і вчуся на власних помилках.

Тобто чиясь експертна думка з приводу виховання не завжди на першому місці?

У будь-якому випадку потрібно з'їсти свій пуд солі. Простий приклад: коли вагітні жінки чекають немовля, то зазвичай все красиво собі уявляють, а потім народилася дитина - і починається кіпіш, безсонні ночі, вся квартира в іграшках і в повзунках! Завжди мрієш, що зробиш все по-розумному, а виходить криво-косо, але в цьому є свій кайф.

Актриси Любава Грешнова і Дар'я Трегубова (фото: прес-служба)

Що ви перенесли з батьківської сім'ї у відносини з чоловіком? Або вони будуються за іншими правилами?

Яке цікаве питання! Потрібно подумати... Напевно, я копіюю і переношу багато, але так як намагаюся усвідомлено до цього ставитися, то часто нагадую собі: "Я - не моя мама, а це не мій тато". Я люблю батьків, обожнюю їх, у нас чудові відносини, але мені потрібно проживати своє життя.

У мами і тата є дуже класні традиції. Наприклад, вони завжди разом снідають. Довго і смачно! Навіть якщо їм доводиться рано вставати, тому що потрібно кудись їхати. І тепер уже в моїй родині всі знають, що повинен бути смачний сніданок, кава і спілкування. А потім я можу хоч весь день не їсти. (Посміхнулася).

Любава Грешнова знаходить час і на роботу, і на сім'ю (фото: прес-служба)

Ви мрієте про велику сім'ю або для акторів багато дітей - це недозволена розкіш через професію?

А чому недозволена? (Посміхнулася). Подивіться, яка кількість великих акторів і у нас, і за кордоном, у яких по 5-6 дітей. І при цьому завжди залишається час на роботу і на прекрасні ролі. Я хотіла б мати велику сім'ю. Якщо Бог дасть, то вона буде.