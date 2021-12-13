"Я работаю с психологом": Любава Грешнова впервые рассказала об отношениях с мужем и детях

Любава, чем вас привлек сценарий сериала "Игры детей старшего возраста"?

Хороший сценарий - сокровище и для режиссера, и для актера. И это очень сильный драматический и драматургический материал. Он написан современно, стильно, правильно и грамотно. В нем много линий, действий и событий. К тому же ярких, правдоподобных и острых. И когда я читала его, то ощутила всю бурю эмоций.

Любава Грешнова (фото: пресс-служба)

Что бы вы в своей жизни поставили на первое место: себя, семью, работу?

Себя, конечно. (Улыбнулась). У нас в Украине даже есть шикарная поговорка: "Здорова мати - здорові діти". Как говорят психологи: "В любой проблемной ситуации вспоминайте о памятке, которую обычно читаете в самолете: "Сначала наденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка".

Когда ты в порядке, то и в жизни все складывается наилучшим образом: и работа появится, и любовь сама найдется, и дети будут здоровы и счастливы. А если этого не происходит, начинать нужно всегда с себя, а не искать причины извне.

Актеры Иван Оганесян и Любава Грешнова (фото: пресс-служба)

Что вам в этом помогает?

Я работаю с психологом на протяжении долгого периода времени, потому что хочу оставаться в ресурсе. Во многом этом связано с тем, что у меня довольно плотный график и эмоционально тяжелая работа.

Очень хорошо, что весь цивилизованный мир регулярно посещает психолога или психотерапевта. Я считаю, что так и должно быть. Сегодня это уже становится нормой и указывает как раз на то, что человек психически стабилен и здоров. А у нас многие люди до сих пор считают: если ты ходишь к психологу, значит, с тобой что-то не так.

Актриса всегда выбирает себя (фото: пресс-служба)

Современные родители интересуются детской психологией и разными видами обучения. У вас получается быть в курсе новых веяний или вы действуете по наитию в воспитании сына?

Я интересуюсь, уделяю этому много времени, консультируюсь, но все порой получается не так, как ты себе представляешь. Кажется, что уже прочитано много книг, и я знаю, как поступить в той или иной ситуации, но когда прихожу домой и вижу разбитую люстру или разрисованные обои, то мне очень трудно сдержаться. (Улыбнулась). Мы ведь все живые люди. И всему можно научиться только на собственном опыте.

Что вы точно не допускаете в отношениях с сыном?

Я никогда не кричу на ребенка, не наказываю его, а рукоприкладство даже не обсуждается - его нет в нашей семье. Я не использую манипулятивные фразы вроде: "Если ты этого не сделаешь, то не будешь смотреть мультфильм". Ненавижу такой вариант общения.

Но я тоже неидеальна, и в каких-то случаях у меня заканчиваются аргументы. Тогда мне проще купить игрушку, чем что-то объяснять. (Улыбнулась). Хотя я понимаю, что это неправильно, и тут же начинаю анализировать свои действия и учусь на собственных ошибках.

То есть чье-то экспертное мнение по поводу воспитания не всегда на первом месте?

В любом случае нужно съесть свой пуд соли. Простой пример: когда беременные женщины ждут грудничка, то обычно все красиво себе представляют, а потом родился ребенок - и начинается кипиш, бессонные ночи, вся квартира в игрушках и в ползунках! Всегда мечтаешь, что сделаешь все по-умному, а получается криво-косо, но в этом есть свой кайф.

Актрисы Любава Грешнова и Дарья Трегубова (фото: пресс-служба)

Что вы перенесли из родительской семьи в отношения с мужем? Или они строятся по другим правилам?

Какой интересный вопрос! Нужно подумать… Наверно, я копирую и переношу многое, но так как стараюсь осознанно к этому относиться, то часто напоминаю себе: "Я - не моя мама, а это не мой папа". Я люблю родителей, обожаю их, у нас чудесные отношения, но мне нужно проживать свою жизнь.

У мамы и папы есть очень классные традиции. Например, они всегда вместе завтракают. Долго и вкусно! Даже если им приходится рано вставать, потому что нужно куда-то ехать. И теперь уже в моей семье все знают, что должен быть вкусный завтрак, кофе и общение. А потом я могу хоть весь день не есть. (Улыбнулась).

Любава Грешнова находит время и на работу, и на семью (фото: пресс-служба)

Вы мечтаете о большой семье или для актеров много детей - это непозволительная роскошь из-за профессии?

А почему непозволительная? (Улыбнулась). Посмотрите, какое количество великих актеров и у нас, и за рубежом, у которых по 5-6 детей. И при этом всегда остается время на работу и на прекрасные роли. Я хотела бы иметь большую семью. Если Бог даст, то она будет.