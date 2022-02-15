"Я щаслива": Зої Кравіц розповіла про розлучення, хейт і стосунки з Ченнінгом Татумом

Після ролі у серіалі "Велика маленька брехня" у талантах Зої Кравіц переконався весь світ. Але сама дівчина зізнається, що довго не могла позбутися комплексів неповноцінності, пов'язаних з популярністю її культового батька.

"Люди завжди вважали, що якщо я отримала роботу, то тільки завдяки цьому. Це було важко. Але я була неймовірно привілейована, це факт. Легко знайшла агента. Не збираюся вдавати, що це не допомогло мені", – каже Зої.

Актриса прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

"Я пишаюся тим, звідки я родом. Тепер приємно перебувати в просторі, де я відчуваю, що, коли люди запитують мене про моїх батьків, я не кажу: "Давай не будемо про це говорити". Я відповідаю: "Вони класні. Я вдячна за те, що я їхня дитина. А ще я сама собі особистість", – розповіла Зої.

За словами дівчини, доповнити список актрис, які раніше грали Жінку-кішку, було честю для неї. Щоб досягти ідеальної форми, після восьмигодинного робочого дня вона три години тренувалася вдома. Також зірка дала коментар з приводу хейта, що обрушився на неї, після її "голої" сукні на Met Gala.

Зої Кравіц розповіла про Ченнінга Татума (фото :instagram.com/zoeisabellakravitz)

"Незручність в людському тілі – це колонізація/промивання мізків. Це просто тіло. Ми всі його отримали. Той факт, що люди не думають, що те, що вони говорять, впливає на знаменитість, тому що ви для них не людина, – це божевілля".

В інтерв'ю зірці поставили багато особистих питань. Так, Зої зізналася, що до розлучення її привів самоаналіз і тривалий карантин. А ось у відносинах з новим бойфрендом знаменитість явно слідує правилу "щастя любить тишу". На питання про відносини з Ченнінгом Татумом вона відповіла коротко: "Я щаслива".