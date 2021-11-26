Юлія Саніна підкорила яскравими фото з сімейного відпочинку в "райському містечку"

Юлія Саніна з чоловіком і сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Фронтвумен групи THE HARDKISS Юлія Саніна разом з чоловіком Валом Бебко і 6-річним сином Данилом полетіла на відпочинок на берег Перської затоки - зоряне сімейство релаксує в розкішному готелі на острові Саадіят біля Абу-Дабі, ОАЕ. До слова, в тому ж готелі зараз знаходяться і кілька інших українських селебріті - Катя Осадча, Слава Камінська і Ксенія Мішина.

Барвистими сімейними знімками артистка поділилася у своєму Instagram.

Юлія показала щасливі і розслаблені фото з улюбленими чоловіками з території готелю і пляжу. Вони граються, купаються в бірюзовій воді і насолоджуються смачною їжею. На одному з кадрів Саніна відображена в блакитних хвилях в помаранчевому купальнику, позуючи спиною до камери. Юлія Саніна з чоловіком і сином відпочивають в ОАЕ (фото: instagram.com/the_hardkiss) "Це дійсно райське містечко. Як же я щаслива, що ми маємо можливість насолоджуватися цією красою. Всесвіт, вдячна тобі", - написала виконавиця. У коментарях шанувальники відзначили, що син зірки помітно виріс, і побажали їм гарного відпочинку. Які ви яскраві, гарного відпочинку!

Щось усі українські селебріті проводять там свою відпустку

Які ж ви милі!

Я теж щаслива, що маю можливість насолоджуватися цими фото. Спасибі, все дуже цікаво і весело

Так красиво

Такі красиві! приємного відпочинку!

Які круті фотки! Гарного відпочинки! А цей погляд мами, яка дивиться, чи дитина їсть свій сніданок, до болю знайомий

Які фото! Райський відпочинок

Такі теплі фото

Красиві і щасливі

Ви найпрекрасніші!

Який вже дорослий синочок!