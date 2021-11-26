Юлія Саніна підкорила яскравими фото з сімейного відпочинку в "райському містечку"
Фронтвумен групи THE HARDKISS Юлія Саніна разом з чоловіком Валом Бебко і 6-річним сином Данилом полетіла на відпочинок на берег Перської затоки - зоряне сімейство релаксує в розкішному готелі на острові Саадіят біля Абу-Дабі, ОАЕ.
До слова, в тому ж готелі зараз знаходяться і кілька інших українських селебріті - Катя Осадча, Слава Камінська і Ксенія Мішина.
Барвистими сімейними знімками артистка поділилася у своєму Instagram.
Юлія показала щасливі і розслаблені фото з улюбленими чоловіками з території готелю і пляжу. Вони граються, купаються в бірюзовій воді і насолоджуються смачною їжею.
На одному з кадрів Саніна відображена в блакитних хвилях в помаранчевому купальнику, позуючи спиною до камери.
Юлія Саніна з чоловіком і сином відпочивають в ОАЕ (фото: instagram.com/the_hardkiss)
"Це дійсно райське містечко. Як же я щаслива, що ми маємо можливість насолоджуватися цією красою. Всесвіт, вдячна тобі", - написала виконавиця.
У коментарях шанувальники відзначили, що син зірки помітно виріс, і побажали їм гарного відпочинку.
- Які ви яскраві, гарного відпочинку!
- Щось усі українські селебріті проводять там свою відпустку
- Які ж ви милі!
- Я теж щаслива, що маю можливість насолоджуватися цими фото. Спасибі, все дуже цікаво і весело
- Так красиво
- Такі красиві! приємного відпочинку!
- Які круті фотки! Гарного відпочинки! А цей погляд мами, яка дивиться, чи дитина їсть свій сніданок, до болю знайомий
- Які фото! Райський відпочинок
- Такі теплі фото
- Красиві і щасливі
- Ви найпрекрасніші!
- Який вже дорослий синочок!
Раніше Юлія Саніна захопила стрункою фігурою у купальнику на відпочинку в Греції.