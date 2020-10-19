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Юна спокусниця: 19-річна дочка Джуда Лоу засипала мережу фото у відвертих вбраннях

Автор: Lite

Дівчина росте справжньою красунею

Дочка Джуда Лоу Айріс всього 19 років, але дівчина вже встигла прославитися численними роботами в модній індустрії і стати справжньою зіркою мережі. Дівчина явно пішла красою і вмінням себе подати у зіркових батьків. Що обожнює демонструвати в своєму Instagram-блозі. Не так давно вона вирушила на відпочинок, і гарячих фото у відвертих вбраннях стало ще більше.

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Айріс на відпочинку (фото: instagram.com/lirisaw)

За останні дні Айріс показала фото в спокусливому блакитному купальнику, костюмі з яскравим тропічним принтом, а також масу інших луків. Але останній пост змусив мережу ахнути. Дівчина постала в блакитній шовковій сукні з кокетливими оборками на плечах, що бездоганно виглядала на засмаглій шкірі. Волосся вона зібрала в коси, а на руки одягла масу браслетів. Дівчина дивиться в камеру звабливо і посміхається, посилаючи шанувальникам повітряні поцілунки. Цього було досить, щоб фанати почали засипати її захопленими коментарями. Багато хто тут же, під постом, почав просити руки красуні.

Модель підкорює мережу (відео: instagram.com/lirisaw)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джуд Лоу заслужив звання кращого батька Голлівуду. Актор сам гуляє зі своєю молодшою донькою (як передбачає мережа, у нього народилася дівчинка) і, судячи з усього, отримує від цього колосальне задоволення.

Також ми писали, що першою молодшу сестру світу показала саме Айріс.

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