"За що зраджуєте себе?" Мішина в звабливому монокіні різко звернулася до незадоволених

Ксенія Мішина насолоджується відпочинком в ОАЕ, куди, до слова, відправився цілий десант українських зірок. Так, актриса з удовльствием ділиться ефектними кадрами в купальниках і спокусливих вбраннях, демонструючи жіночність і сексуальність.

Як виявилося, далеко не всі оцінили таку відвертість актриси, тому їй довелося звернутися до мережевих критиків з особистої сторінки в Instagam .

Вона запостила серію барвистих фото в монокіні, продемострувавши хвилюючі вигини і стрункі форми.

Ксенія Мішина показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія зазначила, що не боїться підіймати болючі питання суспільства, і хотіла б поговорити про прийняття жінкою себе без сорому. На такі роздуми і тематику нового поста її наштовхнули негативні коментарі, які посипалися на актрису після публікації спокусливих пляжних знімків.

"Вчора, запостивши свої фото в купальнику, я отримала багато жорстких коментарів. І пройшовши по акаунтах цих жінок і чоловіків, я побачила закриті профілі, закомплексованих людей, які не дозволяють собі бути собою", - поділилася спостереженнями актриса.

Ксенія Мішина відповіла на критику своїх пляжних фото (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія додала, що тіло жінки прекрасне, і це особиста справа, як вона його демонструє і як їм насолоджується.

"Вульгарність - це несмак, а красиві знімки тіла - мистецтво. Якщо вас це зачепило - це ок, не треба соромитися, займіться своїм особистим життям, насолодіться, нарешті, тим, що дала вам природа", - закликала Мішина.

Також вона відповіла на претензії на свою адресу. Наприклад, їй дорікали, що медетативні і духовні практики несумісні з відкритою демонстрацією форм на публіці.

Ксенія закликала не соромляться показувати жіночність (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Медитація - це інструмент роботи зі свідомістю, а не публічне визнання в посвяченні в чернечий сан. Всі, хто написав про це - займіться розвитком, хоча б прочитайте Вікіпедію, і ви зрозумієте, що ваша точка зору дуже обмежена вашим незнанням питання", - парирувала актриса.

В кінці свого послання Ксенія звернулася до підписниць із закликом: "якщо не давати ходу своїй жіночності ,не дозволяти собі насолоджуватися і кайфувати від себе, це загрожує проблемами зі здоров'ям, і не кажіть, що вас не попереджали!".