"Навіщо їх начепили?"Гросу радикально змінила імідж на очах у здивованих фанів

Аліна Гросу за короткий час кілька разів кардинально змінювала образ, здійснюючи експерименти із зовнішністю. Вона з'являлася в амплуа пекучої брюнетки-француженки з короткою стрижкою, а потім різко постала з безліччю грайливих афрокысок і навіть знялася в такому вигляді в новому кліпі. Тепер же перед світлим святом Великодня Аліна вирішила знову шокувати фанів черговою зміною іміджу.

Так, в Instagram вона наочно показала, як розлучилася з афрокосичками і з якою зачіскою зараз ходить.

Аліна самостійно розплела коси і продемонструвала, в якому стані знаходиться її волосся. А потім постала зі злегка кучерявим акуратно покладеним подовженим каре і копицею білукорих локонів.

"Привіт. З наступаючим всіх, друзі. Я до свят знову вирішила змінити образ, а в кінці відео результат. І все-таки, як ви вважаєте мені краще? Коси або...?"- поцікавилася у фанів співачка.

Шанувальники артистки одноголосно вирішили, що зі своїм волоссям їй набагато краще і засипали зірку компліментами.