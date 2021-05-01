"Навіщо їх начепили?"Гросу радикально змінила імідж на очах у здивованих фанів
Аліна Гросу за короткий час кілька разів кардинально змінювала образ, здійснюючи експерименти із зовнішністю. Вона з'являлася в амплуа пекучої брюнетки-француженки з короткою стрижкою, а потім різко постала з безліччю грайливих афрокысок і навіть знялася в такому вигляді в новому кліпі. Тепер же перед світлим святом Великодня Аліна вирішила знову шокувати фанів черговою зміною іміджу.
Так, в Instagram вона наочно показала, як розлучилася з афрокосичками і з якою зачіскою зараз ходить.
Аліна самостійно розплела коси і продемонструвала, в якому стані знаходиться її волосся. А потім постала зі злегка кучерявим акуратно покладеним подовженим каре і копицею білукорих локонів.
"Привіт. З наступаючим всіх, друзі. Я до свят знову вирішила змінити образ, а в кінці відео результат. І все-таки, як ви вважаєте мені краще? Коси або...?"- поцікавилася у фанів співачка.
Шанувальники артистки одноголосно вирішили, що зі своїм волоссям їй набагато краще і засипали зірку компліментами.
- Це абсолютно два різних образи. 1) з кісками: дівчинка-підліток; 2) пряме волосся - ніжна дівчина. Мені більше подобається, коли ви з прямим волоссям
- Я взагалі не знаю навіщо ви їх начепили. Як на мене, з косичками кошмар був, звичайно, без краще
- Класно без кісок
- Красу нічим не зіпсувати. Але або ніжніше
- Шикарна
- Всім подобається своє волосся, ніжно і красиво
- Класно без кісок
- Неперевершена
- Красуня
- Краще з прямими
Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу ошелешила пікантним фактом з творчої біографії.