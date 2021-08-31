Засмагла Дорофєєва похвалилася спокусливими формами в купальнику

Надя Дорофєєва не хоче, щоб літо закінчувалося, і намагається продовжити його за допомогою яскравого фото з відпустки на морі. У серпні співачка з чоловіком Володимиром Дантесом відпочила в Туреччині і у неї ще залишилися неопубліковані кадри.
Ефектним знімком в купальнику артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Надя позує на терасі з розкішним видом на море. Вона вибрала цілісний купальник червоного кольору і білі кросівки і ефектно присіла на лавку, демонструючи спокусливі форми і стрункі довгі ноги.
"Це фото заряджено на продовження літа!!!" - заявила Дорофєєва.
Надя Дорофєєва похвалилася засмаглою фігурою в купальнику (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники співачки не стали скупитися на приємні слова в коментарях, захоплюючись її фігурою.
Нагадаємо, раніше Дорофєєва подражнила мережу грайливими відео з чупа-чупсом у роті.