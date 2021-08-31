RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Засмагла Дорофєєва похвалилася спокусливими формами в купальнику

Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва не хоче, щоб літо закінчувалося, і намагається продовжити його за допомогою яскравого фото з відпустки на морі. У серпні співачка з чоловіком Володимиром Дантесом відпочила в Туреччині і у неї ще залишилися неопубліковані кадри.

Ефектним знімком в купальнику артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Надя позує на терасі з розкішним видом на море. Вона вибрала цілісний купальник червоного кольору і білі кросівки і ефектно присіла на лавку, демонструючи спокусливі форми і стрункі довгі ноги.

"Це фото заряджено на продовження літа!!!" - заявила Дорофєєва.

Надя Дорофєєва похвалилася засмаглою фігурою в купальнику (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники співачки не стали скупитися на приємні слова в коментарях, захоплюючись її фігурою.

  • Цей купальник тобі дуже йде
  • Який вид
  • Дивлюся на тебе і радію
  • Ти так шикарна
  • Богиня
  • Красуня
  • Ну як можна бути такою чарівною!?
  • Шикарний купальник
  • Чудова фігура
  • Офігенна
  • Бракує тільки решти команди рятувальників Малібу
  • Ці ноги!

Нагадаємо, раніше Дорофєєва подражнила мережу грайливими відео з чупа-чупсом у роті.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеєва