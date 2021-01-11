Засмагла Каменських зворушила зізнанням Потапу на Мальдівах: такий романтик

Настя Каменських і Потап не можуть натішитися відпочинку в раю на Землі – пара релаксує на Мальдівах, куди прилетіла буквально пару днів тому. Закохані нескінченно діляться фото і відео з екзотичного острів, де безтурботно проводять час біля океану. Настя не може відмовити собі в задоволенні попозувати в бікіні і показати апетитні форми. А Потап надихається мальовничими пейзажами і красунею-дружиною поруч, що штовхає його на романтичні вчинки.

Так, Настя показала в InstaStories, як коханий накреслив на піску серце, зізнаючись таким чином своїй другій половинці в почуттях.

"Лешенька, ти в мене такий романтик. Ти пишеш наші ініціали: Льоша плюс Настя", – прокоментувала вчинок репера співачка.

Потап зворушив Настю романтичним жестом

Також закохані помилувалися заходом на пляжі під гуркіт хвиль, що набігають на пісок.

"Господи, як же це красиво! Ви тільки подивіться", - розділила з шанувальниками неповторну мить співачка. Поруч з нею стояв чоловік, який не міг відірвати погляд від оточуючих пейзажі, але все ж послав повітряний поцілунок на камеру.

Потап і Настя в захваті від острівних пейзажів

А ось Потап вирішив поділитися серією селфі з Настею. Вона шепоче йому на вушко щось секретне і інтимне, а він зображує величезне здивування.

"Прислухатися до думок людей Важливих у Вашому житті, як мінімум корисно. Слухати чужі думки - кумедно, але формувати своє - необхідна константа. Навчіться не захаращувати своє горище мотлохом, правильні думки - прості і резонують з внутрішнім Я!" - пофілософствував Потап.

Потап поділився емоційними селфі з Настею (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських зі сльозами щастя розповіла про поїздку в довгоочікувану відпустку.